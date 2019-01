Carta de delegado expõe clima de tensão entre polícia civil e equipe de segurança do governo

O delegado de Polícia Civil, Alcino Junior, que até dezembro comandava a Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado, a DECCO, disponibilizou uma carta no grupo de Whatsapp de delegados do Acre fazendo uma reflexão crítica sobre o atual momento da Polícia Civil do Estado, mas o conteúdo viralizou na tarde desta terça-feira, 29, em grupos a margem da segurança pública.

No comunicado, Alcino enfatiza que o governo de Gladson Cameli, que repassou todos os poderes para seu vice, Major Rocha, comandar a área de Segurança, realiza uma “uma verdadeira caça às bruxas não só na PC (Polícia Civil), mas também nos demais órgãos, tudo em nome do chamado antipetismo”.

O delegado revela que na Polícia Civil o alvo da atual gestão são delegados que tem ou já tiveram algo que desagradam setores da Policia Militar do Estado do Acre. “Temos outro forte ingrediente, isto é, a caça tem como alvos os ditos colegas que tem ou já tiveram algo que desagradam setores da Polícia Militar do Estado do Acre. Esses dois postulados foram os requisitos imprescindíveis, verdadeiro divisor de águas, desde a escolha dos colegas que compuseram a transição até a efetiva composição da atual gestão na PC”, disse o Junior.

O investigador explica que numa classe com cerca de 50 colegas no exercício efetivo da atividade fim, não é incomum que vários colegas tenham passado por alguma função de destaque, “ao logo dos quase 20 anos, que o PT ou frente popular ou algo que o valha, estiveram no poder, seja por critério técnico ou político”.

Em determinado trecho da carta, Alcino diz que o atual governador Gladson Cameli e seu vice, Major Rocha apresentam “visão míope”, aproveitando o “momento de poder” para inventar fatos, ocultar verdades, desmerecer avanços de delegados que agiram tecnicamente e sem fins políticos. “O oportunismo do poder para tentar vincular pessoas “non gratas”, a atual gestão, ao chamado “petismo”, assim como tentar “limpar” a atuação sim política dos mais chegados, no sentido de conseguir proteger, mostra um pouco da PC atual. Devemos obediência à Constituição Federal e as Leis que regem esse país. A Polícia Civil não escolhe investigados e não se melindra em cumprir seu mister. Como princípio basilar, sabemos que parte-se do crime para encontrar o criminoso e não ao contrário. Não escolhemos alvos e, portanto, não podemos estar reféns de uma “lei da boa convivência”, onde é melhor fazer “vistas grossas” para alguns segmentos, sob pena de termos sérias intervenções e total ausência de proteção, inclusive institucional”, alfineta o delegado.

“As nomeações, exonerações, lotações e demais atos, próprios da gestão, são legítimos e, verdadeiros corolário da administração. Todavia, a ausência de transparência, nítidas pessoalidades, perseguições, revanchismo e ódio, tem conduzido a PC à divisão, separação, desunião e um verdadeiro estado de perplexidade e “medo” em todos os seguimentos. O grande temor é com o futuro da PC, mesmo a curto prazo. Com tais posturas, podemos garantir que não se construirá uma instituição forte e capaz de atravessar mais um período de crise estrutural e financeira. Os cargos são efêmeros, a instituição é permanente, por isso, é urgente que defendamos a PC e não nos deixemos ser consumidos pelo revanchismo, perseguição e o ódio de quem, se assenhorando do título “Homem da segurança pública (Major Rocha)”, transforma a gestão atual (comprometida e colaborando com esses desejos pessoais), em mero porta voz do seu deleite e sentimento de vingança. Polícia Judiciária forte se faz com o mínimo de independência, visão ampla e impessoalidade, protagonizado por quem estiver disposto a realizar seu crescimento verdadeiro”, finalizou o delegado.

O ac24horas procurou o vice-governador Major Rocha que revelou está ciente do conteúdo da carta e que ela já circula em grupos internos da segurança pública desde a semana passada. “Para mim isso é pequeno. Vamos fazer as mudanças necessárias. É natural que com a mudança, após 20 anos, as pessoas reclamem. Vamos tirar muita gente da zona de conforto e isso causa certos atritos que acreditamos que serão resolvidos”, pontou.

Rocha enfatizou ainda que vem encontrando respaldo das Instituições Públicas nas mudanças que tem feito na Segurança Pública. “Estamos trabalhando muito. O Estado está recuperando seu protagonismo. Em um mês já apreendemos mais de 300 celulares em presídios, dezenas de armas. Estamos sufocando o crime e as coisas vão melhorar ainda mais, não tenho a menor dúvida disso”.

Sem citar o nome de Alcino, Rocha ainda que a manifestação de insatisfeitos é normal no período de transição e segurança e que seu único objetivo é servidor o povo que o elegeu. “Eu nem vou perder meu tempo com discórdia e picuinha. Temos a maioria absoluta das forças e vamos organizar sim esse Estado e evidentemente desagradaremos alguns. Quando eu assumi esse Estado, eu assumi todos os problemas e enfatizo que eles serão combatidos”, disse Rocha.