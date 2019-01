Vídeo questionando se mulher acreana é “interesseira” causa polêmica na internet

O youtuber Silas Barberá, de 25 anos, disponibilizou uma vídeo nas redes sociais produzido para seu canal onde ele classifica como “experimento social” feito no Campus da Universidade Federal do Acre, para tentar saber se as acreanas são interesseiras ou não.

Para fazer o experimento, Barberá diz que disponibilizou no Campus duas motos: uma Bros e uma CB650 e na oportunidade se passava por turista para convidar as mulheres que transitavam no Campus para apresentar a cidade e tomar um sorvete.

No vídeo de pouco mais de 5 minutos, duas mulheres topam conversar com youtuber. A primeira mulher se mostra aberta a sair com Barberá, pensando que ele fosse dono da moto de maior valor, a CB650, mas quando ele pegar os capacetes, e se encaminha até a Bros, ela desiste. Já a outra pessoa gravada no vídeo conversa e depois resolve sair com o rapaz na moto Bros.

A repercussão nas redes sociais é intensa. O vídeo já começa a circular em grupos de WhatsApp e desperta brincadeiras e até mesmo críticas de mulheres que se sentiram ofendidas com a situação.

Confira o vídeo na íntegra e tire suas conclusões: