Rocha: “MDB quer fazer imposição sem votos”

“Não haverá mudança na chapa Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) para presidente e Luiz Gonzaga (PSDB) para a primeira secretaria da mesa diretora da Assembléia Legislativa”. A afirmação foi feita ontem à coluna pelo vice-governador Major Rocha, que junto com o deputado Ney Amorim trabalharam para a composição que agrega Nicolau-Gonzaga. Rocha afirma que o ex-deputado Vagner Sales está se confundindo quanto á proporcionalidade. “A proporcionalidade se aplica à mesa como um todo e não ao cargo específico da primeira secretaria, como pretende o MDB”, enfatiza. Para Rocha, se o MDB não aceitar outra vaga na mesa, vai para o voto. “A questão é que, o MDB não tem os três votos alegados. A deputada Meire Serafim (MDB) está na oposição ao governo”, destacou. Rocha afirma não entender alguém que está na aliança que elegeu este governo, como o ex-prefeito Vagner Sales, ameaçar juntar-se com a oposição, para derrotar a chapa que tem o apoio do Palácio Rio Branco. O vice-governador aproveitou para alfinetar o MDB ao dizer que, eleição para a mesa diretora ganha quem tem votos reais e não votos imaginários. “Se é para ter disputa veremos que de fato tem votos”, advertiu. E diz estar fora de cogitação ceder a primeira secretaria.

SILÊNCIO ATÉ SEXTA-FEIRA

O deputado Roberto Duarte (MDB) não quis falar ontem sobre a confusão que se formou com o veto ao seu nome pelo PT e diz que vai esperar até sexta-feira para o governador Gladson Cameli cumprir a sua promessa de que caberia ao MDB a primeira secretaria. Só depois falará.

CHAMADO PARA UMA CONVERSA

O deputado José Bestene (PROGRESSISTAS) foi chamado pelo governo e advertido que saia do processo e se afaste de qualquer oposição à dupla Nicolau-Gonzaga. Dizem que foi uma conversa franca e dura. O próprio Gladson Cameli foi quem comandou o diálogo sério.

CENA DIVERTIDA

Vi ontem, uma postagem com, segundo a legenda “deputados de oposição”. Foi uma cena divertida. Dos onze presentes, somente cinco de fato ficarão na oposição, o restante, vai todo para o colo do governo. Na primeira votação que tiver na ALEAC, me cobrem.

FATO INUSITADO

40 anos cobrindo a Assembléia Legislativa e pela primeira vez assisti a oposição minoritária, praticamente, comandar um processo de escolha de membros da mesa diretora, em que a situação é majoritária e está no governo. A cada dia é um aprendizado na política.

MUSEU DA BORRACHA FOI PARA O ESPAÇO

O projeto do ex-governador Tião Viana de criar um Museu no prédio em que funcionava o antigo colégio META, foi para o espaço. O secretário de Infraestrutura, Thiago Caetano, afirmou ontem que, há uma proposta para o espaço ser ocupado pelo DEPASA E DETRAN, que estão em prédios alugados. Saindo do aluguel haverá uma economia mensal de 70 mil reais.

AUDITAGEM AÇUCARADA

Em curso, uma auditagem com muito açúcar no DETRAN. Só isso, por ora. Final explosivo!

META A SER ALCANÇADA

No fechamento dos 100 dias de governo há, segundo o secretário Thiago, a meta prevista de se chegar ás conclusões das obras da UPA de Cruzeiro do Sul, Hospital de Brasiléia e do próprio prédio onde funcionaria o Museu. Tudo vai depender se o governo terá desembolso em caixa.

PAGAMENTOS FORA DA PAUTA

Os credores que não foram pagos pelo governador Tião Viana, depois deste decreto do governo de mandar passar um pente fino em todas as dívidas e cláusulas contratuais, pode esperar um bom tempo para receber. Este é um trabalho que demorará a ser concluído.

PARA COMPLEMENTAR

E para completar a história, mesmo depois de tudo o que for apurado, os credores ainda serão chamados a uma renegociação para baixar os valores que forem considerados com legais.

VIOLÊNCIA PREOCUPANTE

Em 28 dias, 27 pessoas executadas, no Acre. É um índice alarmante. Mostra que o desafio do novo comando da segurança pública precisa rever seus procedimentos, porque a prometida sensação de paz à população não foi alcançada. A capital continua violenta, muito violenta.

CONTINUAR APERTANDO

As medidas práticas do policiamento ostensivo nos bairros devem continuar ainda mais apertadas, para não deixar se chegar ao descontrole do ano passado. Acredito nos novos comandos da PM e Polícia Civil, por seus dirigentes terem pulso forte no combate ao crime.

CONTENÇÃO DE DESPESAS

O governo poderia colocar na sua lista de contenção de despesas não pintar prédios públicos e outros bens com as novas cores da sua logomarca. Funciona só para inflar egos. Numa gestão moderna, não cabe mudar a cor dos imóveis do Estado toda vez que um adversário ganha.

QUER É RESULTADO

Pintar o sete com as cores de um partido em nada ajuda a nova gestão, o novo governo tem que entender que, vale mais se empenhar em fazer uma gestão melhor do que o espólio falido que recebeu, do que ficar lambuzando prédios com a cor azul dos PROGRESSISTAS.

PODE MATAR TUDO

A sessão de abertura dos trabalhos legislativos está marcada para o dia 1º de fevereiro e a eleição da mesa diretora no dia 2 de fevereiro. Mas nada impede que haja um acordo e que a eleição seja feita na mesma sessão. Depende da decisão exclusiva do plenário.

NÃO ASSIMILARAM?

Quem coisa mais louca!Não assimilaram ainda que o Fernando Haddad (PT) perdeu a eleição e que o presidente para os próximos quatro anos é o Jair Bolsonaro (PSL)? Não entenderam ainda que, no Acre quem ganhou a eleição foi o Gladson Cameli e o Marcus Alexandre perdeu?

SÓ OS DIAMANTES SÃO ETERNOS

Na questão nacional e na questão do Acre, principalmente, aqui, é que o PT dava a eleição do Marcus Alexandre como algo certo; se acomodaram, não viam o governo ruindo, só que o eleitor que não é cego viu todo o desastre da última gestão e enxotou o PT nas urnas.

PERDER E GANHAR

Quando você está no poder tem de estar preparado para ganhar e para perder. E o PT não se preparou para a derrota, aqui, se achava imbatível e que ganharia só com o nome.

REAÇÕES FORTES

Pelo que se nota nas redes sociais a escolha do deputado Ney Amorim para ser o coordenador político do governo terá reações fortes, principalmente, pelos aliados mais radicais da militância da aliança que elegeu Gladson Cameli ao governo.

SIMPLES COMO DEVE SER

A logomarca do novo governo é simples e comunicativa. O Brasão do Acre, com a frase: “Visão de Futuro, Governo de Todos”. O que vai valer mesmo é o resultado da administração.

DESENHO REAL

No seu artigo “O Fim de um Ciclo é o Início de Outro”, o presidente do PT, Cesário Braga, faz uma reflexão precisa sobre o fim da FPA, com a derrota na eleição passada. Lembra que a FPA foi fundada sobre princípios programáticos e acabou virando uma aliança de interesses individuais. Traduzindo, o Cesário: virou um mercado persa de negociata de cargos.

JV E ANGELIM ABREM O JOGO EM COLETIVA

É possível que a tentativa de reorganizar o PT depois da sua fragorosa derrota venha ficar por conta do senador Jorge Viana (PT) e do ex-prefeito Raimundo Angelim, nomes que mais congregam dentro do que restou da FPA, depois da acachapante derrota da eleição passada. Hoje, estarão dando uma coletiva à imprensa. Vamos lá ver o que têm a dizer.

MISSÃO COMPLICADA

Embora o Angelim e o JV sejam os nomes mais respeitados no espólio da extinta FPA, terão uma missão nada fácil, por um aspecto que pesa em qualquer desenho político de reinvenção: estão fora do poder. Se for pelo lado programático, só poderão contar com o PCdoB de aliado.

PERDE NA JUSTIÇA

Pela PEC aprovada na ALEAC, daqui em diante nenhum governador tem direito a uma pensão pelo cumprimento do mandato. Mas, se o governador Gladson Cameli resolver não pagar os governadores anteriores á decisão pode fazê-lo, mas perderá na justiça e terá de pagar.

VENDAVAL

Sopra um vendaval nos bastidores, que envolve políticos e uma locadora: vai parar na PF.

DIREITO DE ESPERNEAR

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB), candidato à vaga de primeiro secretário da ALEAC, não se mostrou preocupado com a ameaça do ex-prefeito Vagner Sales (MDB) de levar a eleição ao tapetão. “É o direito de espernear, quem quiser me derrotar tem que ser no voto”, sugere.

DURAS E NECESSÁRIAS

As medidas econômicas tomadas pelo novo governo podem ser consideradas como duras, mas necessárias para tirar o Estado, cujas finanças foram entregues no fundo do poço pela gestão anterior, da situação de penúria em que se encontra. Se afrouxar não paga os servidores.

NÃO CONSIGO ENTENDER

O que mais se exige de um gestor público é que seja honesto, transparente, que não transforme a máquina pública num cabide de empregos de afilhados de políticos, que use as verbas somente para beneficiar o coletivo. É tudo o que a prefeita Socorro Neri vem fazendo. Por isso, não consigo entender as críticas de aliados da coligação que a elegeu. Ou ela enxugava a máquina municipal ou não pagava nem os funcionários, quanto mais investir.

ERA ISSO QUE QUERIAM?

Queriam que continuasse com secretarias que serviam só de cabides emprego, é isso?

NOME A ZELAR

Quem conhece a trajetória pública da prefeita Socorro Neri sabe que, ela tem um nome a zelar. Entrou limpa na PMRB e tem de sair limpa.

ELEIÇÃO EMBOLADA

Na política nada é impossível, mas não vislumbro uma luz no fim do túnel de que os deputados Roberto Duarte (MDB) e Luiz Gonzaga (PSDB) venham a desistir da disputa da primeira secretaria da mesa diretora da ALEAC. O clima está muito acirrado para candidatura única. E a disputa envolve uma briga antiga que vem sendo travada entre dirigentes do PSDB e MDB. Eleição na ALEAC costuma pregar peças nos prognósticos, mas na questão da presidência da Casa tudo caminha para que a candidatura do deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) venha ter seu nome sacramentado como presidente. Ao não ser que ocorra uma reviravolta.