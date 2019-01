Novos administradores participam de seminário sobre gestão pública no TCE-AC

Com objetivo de auxiliar de maneira pedagógica os novos gestores públicos da administração estadual, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) realizou, nesta terça-feira, 29, o ‘1º Seminário de Gestão Pública – 2019 – Início de mandato: orientações aos gestores estaduais.’

Mais de 400 administradores, entre secretários, diretores e chefes de setor participaram do evento realizado no auditório da instituição, em Rio Branco. Durante o seminário foram abordados assuntos como Lei de Responsabilidade Fiscal, prestação de contas, licitações e contratos, a nova forma das comunicações processuais, entre outros temas importantes.

Ao todo, foram realizadas seis palestras ministradas pelos próprios membros do TCE-AC. Na abertura, o conselheiro Antônio Malheiros apresentou aos presentes à competência e estrutura da Corte de Contas.

Segundo o conselheiro Antônio Cristovão, eleito presidente do Tribunal de Contas para o biênio 2019-2020, o comparecimento de um numeroso público ao evento demonstra o comprometimento dos novos gestores com a administração do Poder Executivo acreano.

“Estamos abrindo as portas do TCE para os novos gestores estaduais e, a importância deste seminário é para que eles conheçam como funciona a nossa estrutura para que não venham a ser penalizados no futuro por falhas cometidas na prestação de contas”, argumentou.

A secretária de Gestão Administrativa, Maria Alice Araújo, parabenizou o TCE-AC pela iniciativa e afirmou que o seminário é uma excelente oportunidade de aprendizado para os integrantes do novo governo.

“Nós, que somos gestores, temos que tomar conta do recurso público e aplicá-lo corretamente. Este seminário vai nos dar as ferramentas para que possamos cumprir as nossas obrigações e atender os anseios da população”, explicou.

Para o secretário de Meio Ambiente, Geraldo Israel Milani, o seminário é fundamental para os novos gestores por causa dos esclarecimentos sobre o funcionamento do TCE. “Para muitos que aqui estão este é o primeiro contato com o Tribunal de Contas do Estado, o qual vem se disponibilizando a prestar qualquer esclarecimento sobre a gestão”.