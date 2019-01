Gladson confirma Ney Amorim como articulador político do governo

. O governador Gladson Cameli (PP) deverá confirmar o atual presidente da Assembleia, deputado Ney Amorim (sem partido), como um dos seus principais articuladores políticos no dia 1º de fevereiro.

. Segundo uma fonte do Palácio Rio Branco, a princípio Ney Amorim não será remunerado.

. Entra na equipe como colaborador!

. Deputado eleito pelo PP não está gostando nada da ideia do Ney vir para a articulação política.

. É a única voz discordante na orquestra, mas foi abafada pelo som dos aplausos.

. Sobre a decisão do MDB ir para o confronto na eleição da Assembleia ameaçando, inclusive, derrubar na Justiça a chapa que sair vencedora, a bomba pode virar um traque.

. Disse na coluna anterior que a costura foi bem tecida e todo os pontos amarrados, portanto, no voto, Nicolau e Luís Gonzaga podem se considerar eleitos presidente e 1º secretário.

. A questão jurídica fica para os advogados!

. Há quem interprete, por exemplo, que a CEF não impõe a proporcionalidade aos partidos na Mesa Diretora.

. É apenas consolo porque a decisão é no voto dentro do plenário.

. A cobra vai fumar, a jiripoca vai piar…então chama o Ribamar!

. Quanto ao contingenciamento de 15% em todas as secretarias de governo é mais um duro recado para partidos aliados, empresários e servidores públicos.

. Exatamente o que a secretária da Fazenda, Semírames Dias, vinha anunciando.

. Chama-se arrocho, achocho, atocho e abrocho!

. Tipo macaxeira na prensa, chega a manipueira escorre!

. O presidente do PT em exercício, Cesário Braga, ligou para contemporizar o comentário da coluna sobre a relação do partido com a prefeita Socorro Neri (PSB), que promoveu a despetização de sua gestão.

. Para ele, o PT entende que o momento que o Brasil atravessa exige medidas drásticas de contenção de gastos;

. Que a prefeita quer dar a gestão sua marca e não a do PT, o que é perfeitamente natural;

. Que ela saberá reconhecer que foi o PT quem lhe conduziu para os holofotes;

. Por fim que a prefeita é aliada e que está muito cedo para a definição de candidaturas.

. Minha opinião: Será muito difícil a cúpula do PT convencer o andar de baixo do partido de que esses argumentos batem com a realidade.

. Falta convicção!

. Ponto!

. A vereadora Lene Petecão (PSD) em conversa com jornalistas disse que, “a deputada federal Marfisa Petecão será candidata à prefeitura de Rio Branco”.

. O deputado federal Alan Rick, do Democrata, também!

. O PSDB, MDB e o PP, o mesmo!

. Quanto mais candidaturas, melhor para a prefeita Socorro Neri.

. Pode ser!

. É o mesmo caso da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), quando mais cabras, mais cabritos!

. “Visão de Futuro, Governo de Todos” é a nova logomarca da gestão Cameli que, por sinal, muito elogiada pela conteúdo e forma.

. Sem cores partidárias, institucional!

. Jorge Viana (PT) liga convidando alguns colunistas políticos para um café com ele e o deputado federal Raimundo Angelim, ambos do PT.

. Depois do dia 31 serão cidadãos comuns!

. Jorge diz que vai se recolher e deixar quem ganhou governar, mas garante que não se afastará da vida pública.

. No fechamento da coluna chega a informação de que o grupo dos 11 formado por deputados de oposição e os independentes como Chico Viga, Maria Antônia e Luís Tchê reafirmaram a posição de apoiar a chapa Nicolau Junior e Luís Gonzaga.

. Na avaliação do grupo, o argumento do MDB de proporcionalidade é efetivado quando possível; a exigência é constitucional apenas para a formação das Comissões Permanentes.

. Outra coisa: Esse problema é do governo e não da oposição!

. Quem viu “diz que” na conversa com o deputado Bestene, o governador Gladson bateu na mesa, temperou a garganta e descascou.

. Não deu tempo nem de chamarem o Ribamar!

. Como dizia o Nepomuceno Carioca quando estava no governo:

. “É base ou não é base, não há meio termo”!

. Viu, Bestene?!

. “Quem comigo não ajunta, espalha”. (Jesus de Nazaré)

. Estiveram visitando o ac24horas ontem à tarde o governador Gladson Cameli e o vice major Rocha.

. Reafirmaram a unidade do governo e a intenção de ajustar as finanças do Estado custe o que custar.

. “Só tem uma maneira de ajudar a nossa população mais pobre, é equilibrar as contas e partir para os investimentos”, aponta Gladson!

. Bom dia, professora Gleiciane!

. Obrigado!