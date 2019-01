Euforia armamentista elevou 35% procura por curso de tiro

A família de um membro do Comando Vermelho que está preso na Unidade Penitenciária Dr. Francisco D’Oliveira Conde, sofreu um dos maiores golpes que a vida pode dar: eles tiveram sua residência localizada no Loteamento Praia do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco, incendiada na madrugada desta segunda-feira, 28, e perderam o pouco que tinham.

Além de ter o filho envolvido no mundo no crime, o pai da família que é evangélico e auxiliar de Serviços Gerais em órgão do Estado foi ameaçado por membros do facção Bonde dos 13 na noite da última sexta-feira, 25, após a chacina ocorrida na região em que quatro pessoas foram baleadas, sendo que duas vieram a óbito. O bando responsável pela ação criminosa, segundo o apurado, pertenciam ao Comando, e estavam em uma veiculo modelo Fiat Strada.

Em represália, membros do Bonde dos 13, que dominam a região do Loteamento do Amapá, começaram a ameaçar o trabalhador que tem esposa e uma filha pequena. Ao ficar ciente das ameaças, o homem teve fugir de sua casa com sua família no sábado pela manhã, levando apenas a roupa do corpo. “Tive que ir dormir na casa do meu pastor e desde então não voltei mais para casa”, disse.

Na madrugada desta segunda, 28, as ameaças se concretizaram e a residência da família foi incendiada. Antes de ser consumida pelo fogo, os faccionados do B13 roubaram todos os bens da casa. “Quem mandou fazer isso foi um tal de traficante chamado Valdir, conhecido como Curió. Ele que determinou que os capangas fizessem isso. Eu sou um inocente, trabalhador, não tenho a ver com o que ocorre nessa guerra de bandidos. Eu não posso pagar por erro do meu filho que já tá cumprindo pena. Eu perdi tudo, não tenho para onde ir. Estou sendo ameaçado de morte. Eu quero que o governador, o secretário de segurança e demais autoridades me deem alguma resposta. Sou trabalhador”, disse o homem que registrou nesta manhã um Boletim de Ocorrência.

Além de Identificar Valdir, o Curió, a família sabe os nomes dos demais envolvidos, mas é provável que a investigação fique prejudicada devido o governo do Estado não ter destacado nenhum delegado a Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Decco) até o momento.

Nesta manhã, toda a cúpula de segurança está reunida com o governador Gladson Cameli traçando estratégia de combate ao crime.