Em reunião, Procon do Acre “enquadra” novo superintendente do Banco do Brasil

A Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) “enquadrou” a nova equipe da Superintendência Regional do Banco do Brasil no Acre. Durante reunião na sede do órgão, foram definidas algumas ações que serão colocadas em prática pela instituição bancária na intenção de cumprir o que determina o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Segundo o órgão estadual, todos os dias o Procon recebe inúmeras denúncias relacionadas a demora do atendimento no interior das agências, tanto nos guichês para pagamento quanto na gerência de relacionamento. Isso, no entendimento da Diretoria de Defesa do Consumidor, tem que acabar.

“Os assuntos bancários farão parte da agenda de prioridades tratadas em 2019 pelo Procon. Nosso interesse é também harmonizar as relações de consumo, com base na prevenção e orientação, tanto dos consumidores quanto dos fornecedores”, destacou Francisca Brito, diretora do Procon/AC.

O superintendente do Banco do Brasil, entretanto, lembrou que muitas iniciativas vêm sendo colocadas em prática para melhorar o atendimento nas agências e diminuir o tempo de espera dos clientes.

“O Banco do Brasil passa por uma reestruturação em todo o país. Nosso objetivo é melhorar a experiência dos clientes no atendimento das agências e canais alternativos. Essa parceria com o Procon é fundamental”, disse Márcio Carioca, que assumiu a pasta há poucos dias.