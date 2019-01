Bandidos arrombam empresa de treinamento de Vigilantes na capital e roubam mais de 20 armas

Bandidos fortemente armados e que utilizaram vários carros, arrombaram durante a madrugada desta terça-feira, 29, a Sede da empresa de treinamento de vigilantes Do Monte, localizada no bairro Bosque, em Rio Branco. De acordo com apuração de ac24horas, o grupo levou mais de 20 armas, incluindo de grosso calibre, e uma grande quantidade de munição.

As imagens do circuito interno de Segurança que captaram toda ação foram também levadas pelo grupo criminoso. A polícia foi acionada e peritos da Polícia Civil estiveram no local colhendo informações e digitais. Com base nessas primeiras informações, alguns envolvidos já foram identificados e grupos da Polícia já estão na busca de prendê-los. A expectativa é que prisões ocorram nas próximas horas.

Informações obtidas pelo ac24horas revelam que mais de 40 armas foram apreendidas neste mês de janeiro por meio de várias ações sistematizadas da polícia e isso teria causado “um deficit” de armamento nas facções criminosas que viram a oportunidade de obter armamento numa empresa que treina vigilantes, mas que durante o período da noite não apresentava nenhum tipo de segurança.