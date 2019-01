Gladson nomeia marido e mulher para ter aliados em cargos públicos

A nova gestão do Estado do Acre anunciou em reunião nesta segunda-feira, 28, que pagará o salário atrasado do mês de dezembro dos servidores do Pró-Saúde, porém só para os que tem vencimentos inferiores a R$ 5 mil. De acordo com apuração do ac24horas, os servidores com vencimento superior a R$ 5 mil poderão vir a receber o salário atrasado em fevereiro ou março. O Secretário de Saúde, Alisson Bestene, garantiu que o salário de janeiro será pago normalmente para todos os servidores.

Serão pagos mais de R$ 6 milhões, até o próximo dia 5 de fevereiro, para os mais de 1,1 mil funcionários do Pró-Saúde, que corresponde a cerca de 83% da demanda.

Insatisfeitos com a situação, o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) já mobilizou a banca de advogados para atender todos os filiados com o objetivo de ajuizar processos para cobrança dos valores devidos aos médicos, pois a classe tem vencimento superiores a R$ 5 mil.

Para debater como se dará o encaminhamento dos processos, os médicos do Acre foram convocados para uma Assembleia-Geral na noite desta terça-feira, 29, na Sede do Sindmed. “É muito importante a participação de todos os interessados para que haja a deliberação de acordo com o atendimento da classe”, salienta o médico Guilherme Pullici, presidente em exercício do Sindicato.