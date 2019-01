Ação do MT libertou 236 do trabalho escravo no Acre

O assaltante Alisson da Silva Góes, de 24 anos, foi morto com um tiro após invadir uma residência, render o caseiro e roubar uma televisão. O crime aconteceu no Km 07 do Ramal Caipora, na Rodovia Transacreana, na Zona Rural de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Alisson chegou na chácara em uma motocicleta Honda preta e de posse de uma arma de fogo invadiu a casa, rendeu o caseiro e o amarrou. Em seguida, o criminoso roubou uma televisão e seguiu com destino a sua moto.

No instante que amarrava o aparelho na moto, o caseiro se soltou, pegou uma arma de fogo e efetuou vários tiros contra o assaltante que foi atingido com um tiro no peito. Góes não resistiu ao ferimento morreu.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e ao chegar no local o médico apenas atestou o óbito. Policiais Militares do 3°Batalhão se deslocaram até a chácara e isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística. A arma do criminoso não foi encontrada.

O corpo do bandido foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos. A Polícia recebeu a informação que o caseiro se apresentará na Delegacia acompanhado com um advogado. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.