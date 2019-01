PT terá candidato à prefeitura de Rio Branco em 2020

. É inquestionável a boa condução que a prefeita da capital, Socorro Neri (PSB), faz na gestão do município, quase perfeita!

. Porém, politicamente falando, é necessário colocar alguns pingos nos “is”.

. O expurgo que ela fez de petistas em sua gestão terá, sem sombras de dúvidas, sérios desdobramento nas eleições do ano que vem.

. Foi uma despetização profunda!

. A questão é que…

. Socorro nunca seria prefeita se não fosse o PT ter lhe tirado do ostracismo para o palco de um protagonismo político.

. Ela vai chegar nas eleições do ano que vem precisando de aliados, mas não poderá contar com o PT, muito menos com partidos como PP, PSD, PSDB e MDB.

. No caso do PC do B, se o PT tocar a flauta deixa a prefeita Neri falando sozinha.

. O governo, hoje, é uma colcha de retalho de siglas que não estarão unidas nas próximas eleições.

. Também não poderá contar com o governador Gladson Cameli (PP) porque os que o ajudaram a se eleger, sua base na Assembleia, na Câmara Federal e no Senado vão cobrar posição e, com certeza, não será a seu favor.

. Como me disse um petista da Casa de Máquinas do partido:

. “O PT não é nenhum cão sarnento para ser escorraçado pela Socorro”.

. Se o da popa confirmou, imaginem o que pensam os da proa?!

. O ex-deputado César Messias (PSB) e o governador Tião Viana, seus padrinhos políticos, estão como dois leões velhos:

. Desdentados e sem garras.

. Ou seja, fora do poder!

. Resumindo: O PT terá candidato a prefeito em Rio Branco.

. Ponto!

. A operação da PF nas prefeituras de Capixaba e Senador Guiomard deverá chegar a outras gestões do Vale do Envira adiante.

. É o que mais se fala nas conversas de bastidores dos operadores do direito.

. Prefeitos, por exemplo, andam apavorados com alguns empresários da área de medicamentos.

. A orientação dos advogados é:

. Se mantenham distantes, gestores!

. A orientação dos padres e pastores é:

. Não caiam em tentação, meus filhos!

. Chega a informação de que os prefeitos José Augusto e André Maia responderão aos processos fora de seus cargos.

. Os que assumiram as prefeituras não façam m*!

. Xapuriense de boa cepa perguntando por que a “Casa Chico Mendes” ficou fechada no dia da festa de São Sebastião, quando a cidade estava cheia de turistas?

. A propósito, em Xapuri quem vai tocando a Educação é uma professora que está há 20 anos no cargo. Amada e respeitada por todos!

. Sobre a costura feita para eleger os deputados Nicolau Junior (PP) e Luís Gonzaga (PSDB) os pontos foram bem amarrados.

. O deputado José Bestene (PP) perdeu espaço ao acreditar que seria chamado para equilibrar a situação.

. A questão é que o primeiro embate se deu internamente no PP com Géhlen Diniz e Nicolau Júnior e ele não resolveu.

. Não existe vácuo de poder, alguém sempre vai ocupar espaço.

. A Caixa Econômica aguarda apenas uma posição do governo para liberar a construção de mais mil unidades habitacionais na Cidade do Povo.

. Ninguém diz nada?

. Chama o Ribamar!

. O perigo de uma eleição ou reeleição é o salto alto!

. A amizade e o prestígio do senador eleito Márcio Bittar (MDB) com o presidente Jair Bolsonaro vem desde o tempo em que ele (Márcio) era o 1º secretário da Câmara dos Deputados.

. Atendia sempre os pleitos do Bolsonaro!

. Até quando tragédias como Mariana e Brumadinho vão continuar acontecendo?

. Daqui a alguns dias todo mundo esquece até que venha a próxima!

. O Dudé anda magoado, acabrunhado, chateado…e não é porque o PT perdeu as eleições.

. Essa semana deputado federal eleito dizia que vai trabalhar para dar ao eleitor não o peixe, mas a vara.

. A questão é que o eleitor quer o peixe, não a vara.

. A moeda está no peixe!

. Por decisão do Poder Judiciário no Acre temos prefeitos, vereadores, secretários, empresários, gestores e advogados presos respondendo por crimes de corrupção.

. Os advogados não podem reclamar da falta de trabalho.

. O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT), pagou dezembro, 13º e tem cerca de R$ 1,5 milhão em caixa para fazer investimentos esse ano.

. Saudade de um copidesque!

. Bom dia, professor Beneilton Damasceno!

. A semana promete!