Plácido de Castro e Andirá empatam e Rio Branco FC goleia o São Francisco

Raylanderson Frota – SECOM

A Prefeitura de Brasileia por meio da Secretaria Municipal de Agricultura realizou nos dias 25 e 26 de janeiro de 2019, nos quilômetros 5, 7 e ramal do Polo agro florestal, Wilson Pinheiro, trabalhos de recuperação, adubação de pastagem com cama de frango e a colheita de milho para silagem.

Aproveitando a estiagem, a gestão da Prefeita Fernanda Hassem tem realizado ações que tem beneficiado os produtores rurais por meio do Plano Agrícola Municipal, fomentando e ajudando no crescimento da produção e economia rural do município.

Segundo o secretário Zé Gabriele, as equipes têm aproveitado os finais de semana, a estiagem de chuva, para intensificar os trabalhos com as comunidades rurais. “O trabalho que a prefeitura tem desenvolvido, com a recuperação de pastos ajuda muito na preservação do meio ambiente, diminuindo o desmatamento fazendo uma rotação na propriedade já desmatada’’, falou Zé Gabriele.

Colheita 2019

Aproveitando a parceria com os produtores por meio do plano agrícola, a Prefeitura de Brasiléia em parceria com os produtores iniciou a colheita de milho para silagem no quilômetro 59, como destaca o Zé Gabriele.

“A colheita do milho para silagem é um novo método para criação de gado para abate, onde a Prefeitura de Brasileia está dando o apoio com os maquinários aos criadores seguindo o Plano Agrícola Municipal”, finalizou o secretário.

A Gestão vem dando importante apoio ao produtor rural para fomentar e ajudar no crescimento da produção rural do município. E continuará desenvolvendo ações em conjunto com o produtor durante o ano de 2019.