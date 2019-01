Morte, assalto e casa incendiada: capital é acuada pela violência

Depois de 17 dias de viagem, o barco Raimundo Ferreira que saiu do porto de Feijó, passou por Tarauacá com destino à cidade de Jordão, levando a tripulação da primeira ação de saúde solidária em homenagem ao médico Rosaldo Firmino Aguiar (Dr. Baba), atracou novamente no porto de partida neste domingo (27). Como planejado, pelo homenageado e o seu colega de profissão e amigo, o deputado estadual e médico Jenilson Leite (PCdoB), milhares de ribeirinhos que vivem às margens do rio Tarauacá, no percurso entre as duas cidades, puderam desfrutar de atendimento médico, odontológico, biomédico, psicológico, exames especializados e doações de roupas, sapatos, brinquedos e materiais esportivos.

O atendimento teve início no dia 19 na cidade de Jordão. Neste ato, profissionais da área de saúde do município se uniram aos componentes do barco Raimundo Ferreira para descerem o rio e atender à população rural.

Foram realizados atendimentos em cinco comunidades (Alagoas, São Luiz, União, Santa Luzia e Joacyr), sendo que os moradores das comunidades circunvizinhas se deslocavam para os locais aonde era executado os trabalhos para serem consultados. Na comunidade Santa Luzia, local de nascimento do Dr. Baba, além dos serviços médicos, foi realizado um ato ecumênico com a presença dos familiares, na qual eles puderam prestar homenagens ao grande homem que foi neste plano.

Já no seringal Joacyr, local do último atendimento, o dono da propriedade Raimundo Damasceno ofereceu um churrasco à equipe da ação de saúde e aos moradores que foram participar das atividades. O churrasco simboliza concluir com chave de ouro todo o trabalho de solidariedade que houve durante esses dias.

Os números da ação de saúde são positivos. Ao todo, 5.581 atendimentos com consultas médicas, odontológica, psicológica, além dos exames de ultrassonografia e eletrocardiograma. Vale destacar, que às vezes o Estado demora cerca de um ano para realizar um exame desses com os pacientes na fila do Sistema Único de Saúde. Muito diferente do que ocorreu com os cidadãos às margens do rio Tarauacá que puderam fazer o exame e receber o laudo na mesma hora.

A tripulação do barco Raimundo Ferreira é composta de 23 pessoas. Sendo que a equipe da área de saúde tinha três médicos, enfermeiros, odontólogo, biomédica, psicóloga e técnicos de enfermagens. Todos voluntários.

A ideia da ação de saúde foi planejada pelo Dr. Baba e o Dr. Jenilson. Ele queria realizar atendimentos aos habitantes da cidade Jordão e aos ribeirinhos, em especial na comunidade [ Santa Luzia] aonde ele nasceu, mas sua vida foi ceifada em outubro de 2018. Contudo, Jenilson Leite que além de médico é deputado, mobilizou colegas da área de saúde e com o apoio da Prefeitura de Jordão pôs em prática o desejo do amigo. “Me sinto com a sensação do dever cumprido, porque sei que o Baba estaria muito feliz no final dessa ação, pela quantidade de pessoas atendidas, mais do que isso, por ver a felicidade das pessoas estampadas no rosto por ter seus problemas de saúde solucionados”, comentou o médico. “Quem conheceu o Baba sabe o quanto ele praticava a medicina com amor, sua causa maior era poder atender as pessoas mais necessitadas, foi o que fizemos e vamos continuar fazendo. Porque tiraram a vida de um homem digno, mas suas ideias jamais poderão ficar esquecidas”, destacou.

O deputado também expressou sua gratidão às pessoas que fizeram parte dessa corrente de solidariedade. “Quero ser grato a todos que contribuíram para a execução desse trabalho, sem essa equipe maravilhosa era quase impossível termos feito essa ação. Minha gratidão e peço a Deus que abençoe a todos para que continue fazendo o bem. Muito obrigado! ”, disse o médico, emocionado.

O barco Raimundo Ferreira, cujo nome é uma homenagem ao pai do Dr. Baba, foi construída por ele com intuito de desenvolver suas ações de saúde solidária aos habitantes que vivem nas comunidades ribeirinhas de Feijó e Tarauacá.