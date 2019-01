Jovem de 18 anos é executado com três tiros na região do Vila Acre, em Rio Branco

A empresa Liberdade Ambiental, instalada em Cruzeiro do Sul, foi multada em R$ 60 mil e teve o contrato suspenso após um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado com o Ministério Público do Acre (MP/AC). A empresa estava descartando lixo irregularmente, e enterrando resíduos.

A denúncia, publicada pelo ac24horas no início de janeiro, tratava da reclamação de moradores sobre o enterro de materiais nas proximidades das casas. Agora, a empresa terá de desenterrar tudo e providenciar, com urgência, a utilização do sistema de incineração dos materiais.

Segundo o promotor Iverson Bueno, responsável pela pasta ambiental, pelo menos 90 toneladas de lixo já estavam enterradas. Ele deu entrevista à Rede Amazônica. Uma fiscalização do Instituto de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (IMAC) atestou a irregularidade do processo de descarte.

“Constatamos realmente que essa vala estava inadequada e poderia causar dano ambiental. Em razão disso e das reclamações da população, fizemos um TAC com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a Liberdade Ambiental e o Imac de retirada imediata daqueles resíduos do lixo hospitalar”, disse o promotor.

As multas foram duas: uma pela operação sem permissão do Imac, e a segunda pelo depósito do lixo em local inadequado para isso. Os valores são R$ 50 mil e R$ 10 mil, respectivamente. Para voltar a operar, será necessário um laudo técnico dos profissionais do Imac.