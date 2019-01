Homem é executado com cinco tiros nas costas, em Rio Branco; polícia investiga o caso

Uma promoção relâmpago que acaba de ser lançada pela Gol é uma ótima oportunidade para quem precisa viajar entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul ou de Rio Branco para Porto Velho. As passagens de ida e volta podem ser compradas neste final de semana por apenas R$ 293, valor que já está com as taxas de embarques somadas. Pelo valor de R$ 293 você pode comprar os bilhetes de ida e volta de Cruzeiro do Sul para Rio Branco. Quem está na capital também pode viajar para Cruzeiro do Sul pagando o mesmo valor. A promoção de passagens por R$ 293 também está disponível nos voos sem escalas da Gol de Rio Branco para Porto Velho. Outra boa notícia é a redução dos preços das passagens dos voos sem escalas da LATAM de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos), conforme o ac24horas divulgou com exclusividade na última quarta-feira. As passagens de ida e volta desta nova rota que estavam vendidas por R$ 1.100,00 agora estão disponíveis por R$ 919. (taxas incluídas). De Rio Branco para a cidade do Rio de Janeiro encontramos passagens por R$ 903. Os menores preços desta promoção estão disponíveis para viagens entre os meses de fevereiro a junho. exceto nos feriados. As ofertas para São Paulo valem para viagens a partir de abril. Para viagem neste período é possível garantir descontos de até 50% na hospedagem. Confira no final deste post. CONFIRA AS PROMOÇÕES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE RIO BRANCO E CRUZEIRO DO SUL Garanta aqui as passagens de Rio Branco para Porto Velho por R$ 293