Tarde de sábado em Rio Branco é marcada por uma execução e outra tentativa

Um total de 8.600 profissionais devem fazer as provas do Concurso Público para Professor Efetivo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) no próximo domingo, dia 27. A informação foi confirmada pela banca organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), e pela Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA).

O concurso público da SEE vai formar um cadastro de reserva de professores em todas as cidades do Acre. Há oportunidades para licenciados de artes, biologia, ciências, educação física, filosofia, física, geografia, história, língua espanhola, língua inglesa, língua portuguesa, matemática e química. As convocações devem ser realizadas conforme necessidade das unidades educacionais.

Provas serão no domingo

As provas objetiva, discursiva e a entrega de títulos serão realizadas no próximo domingo, 27, nos turnos da manhã e tarde. O candidato deve chegar ao local indicado no Comunicado Oficial de Convocação para Prova, disponível no endereço eletrônico www.ibade.org.br, uma hora antes da abertura dos portões.

A banca organizadora informou que o acesso aos locais será permitido a partir das 7h30 e interrompido às 8h30. Recomenda-se que o candidato tome ciência do trajeto até o local de realização de sua prova com antecedência mínima de 24 horas a fim de evitar eventuais atrasos.