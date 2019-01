Sisu encerra inscrições neste domingo

Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e desejam ingressaram em uma universidade pública, federal ou estadual, precisam se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As notas individuais já foram divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC).

E as inscrições também já estão abertas desde o dia 22 e encerram no dia 27 deste mês.Todo o procedimento deve ser realizado pela internet no site: http://sisu.mec.gov.br/. Podem participar candidatos que tenham feito as provas do Enem 2018.

Para se inscrever é necessário informar o número de inscrição do exame e a senha mais atual cadastrada no sistema. O resultado da chamada regular será divulgado ainda no dia 28 de janeiro.

Sisu é uma ferramenta utilizada por diversas instituições brasileiras para selecionar estudantes para seus cursos superiores. No Acre, por exemplo, é por meio do sistema que a Universidade Federal do Acre (Ufac) seleciona seus graduandos.

O diferencial do Sisu é que ele oferece a possibilidade de o candidato concorrer às vagas não só nas instituições da sua cidade, mas em vários lugares do país, por meio do cadastro eletrônico na plataforma. Além disso, o sistema não tem taxa de inscrição.