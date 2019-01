Rio Juruá transborda e atinge mais de 100 famílias em Cruzeiro

Agentes Penitenciários fizeram mais uma revista e apreenderam na manhã desta sexta-feira (25) celulares, armas brancas e drogas no presídio Francisco d’Oliveira Conde, em Rio Branco.

Cerca de 200 detentos do pavilhão “H” foram conduzidos ao banho de sol e as vistorias foram feitas pelo Grupo Penitenciário de Operações Especiais (GPOE) com o apoio do canil. Na ação dos agentes foram encontrados 3 celulares, 23 armas brancas, 8 trouxinhas de cocaína, barras e tabletes de maconha.

De acordo com o diretor do Instituto Penitenciário, Lucas Bolzoni, as revistas estão acontecendo semanalmente e faz parte do planejamento de ações elaborados pela nova gestão do Instituto de Administração Penitenciário (Iapen) como medida de combate ao crime dentro e fora dos presídios.

“As revistas vão continuar, vamos intensificar ainda mais, é uma forma de combater ao crime organizado, evitando que a as ordens cheguem até as organizações criminosas”, concluiu Bolzoni.