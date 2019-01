Incidência de raios UV chega  a nível “extremo” no Acre

Por mais que o tempo permaneça fechado parte do dia, a incidência de raios ultravioleta tem sido muito alta na maioria das regiões do Acre, fenômeno que neste verão tem sido comum no País todo.

Numa escala que vai de 1 (baixo, em cor verde) a 16 (extremo, em cor azul claro), o Índice de Radiação Solar no Acre é de 12, levando-se em conta uma média diária porque os níveis variam ao longo do dia. Nessa escala, qualquer índice acima de 11 é considerado pelos especialistas como extremo.

“Risco extremo de queimadura. A exposição ao Sol sem proteção se torna extremamente perigosa. Tome todas as precauções incluindo utilizar óculos de Sol e camisa Extreme UV de manga longa. Evite o Sol principalmente perto do meio dia. Tempo para a pele começar a queimar: 10 minutos”, informa o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Os especialistas orientam seguir a Regra da Sombra para a pessoa definir como está a incidência de UV: Quando a sombra da pessoa for menor que ela, é hora de procurar abrigo do Sol. Isso ocorre geralmente entre as 10h até às 14h.

Todas as cidades do país vêm registrando níveis de radiação solar extremos, acima dos 12. As regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste têm os índices mais altos, inclusive cidades do interior. No caso das crianças, é preciso redobrar a atenção, evitar o Sol em determinados horários e usar protetor solar.