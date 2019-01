Guerra entre Comando Vermelho e Bonde dos 13 registra três mortes, três feridos e cinco presos

A guerra entre as facções Comando Vermelho e Bonde dos 13 que parecia ter dado uma trégua, voltou com força total na noite desta sexta-feira, 25. Em menos de 5 horas, moradores testemunharam as ações das organizações criminosas em Rio Branco que culminou com três mortes e três pessoas feridas por disparos de armas de fogo. Os crimes ocorreram nos bairros Belo Jardim, na divisa do bairro Canaã, Taquari e Boa União.

A primeira ocorrência aconteceu no início da noite. O detento monitorado por tornozeleira Mateus Melo da Silva, 20 anos, foi assassinado com dois tiros na Travessa Antonieta, em frente a Escola Manoel Machado, no bairro Belo Jardim.

De acordo com informações repassadas a Polícia, Mateus estava na frente da sua casa, sentado, quando dois homens não identificados em uma motocicleta se aproximaram e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou um tiro. Mesmo ferido, Mateus correu cerca de 20 metros na tentativa de fugir e caiu. Os criminosos se aproximaram e efetuaram mais 7 tiros e em seguida fugiram tomando rumo ignorado.

Já o segundo caso, aconteceu na Rua do Futuro, no loteamento Praia do Amapá, no Taquari. Quatro pessoas estavam na frente de uma casa conversando quando homens que trafegavam em um carro modelo Fiat Estrada se aproximaram, desceram do veículo e de posse de armas de fogo efetuaram vários tiros contra o grupo de pessoas.

Na ação dos criminosos, Fernando do Nascimento da Silva e Cristine Reis de Souza foram mortos e uma mulher e um adolescente de 14 anos ficaram feridos.

Fernando morreu no local e Cristine chegou a ser conduzida por terceiros em um carro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 2°Distrito), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já a outra mulher e o adolescente de 14 anos foram encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco, ambos com tiro no abdômen. De acordo o médico o estado de saúde das vítimas é estável.

A terceira ocorrência foi registrada no Bairro Boa União, na rua 11 de Dezembro. Uma jovem identificada como Sabrina foi atingida com um tiro na perna, por uma dupla em uma moto que estava armado. A jovem foi encaminhada pelo Samu ao Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) em situação estável.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigarão os crimes. A Polícia acredita que a motivação dos crimes foi briga entre facções.

Resposta rápida da Polícia

Após os crimes, Policiais Militares do 2°Batalhão agiram rápido e conseguiram efetuar a prisão de 5 criminosos envolvidos nos homicídios e nas tentativas.

Cerca de 30 minutos depois que executaram a tiros o detento em condicional Mateus Melo da Silva, de 20 anos, na Travessa Antonieta no Belo Jardim, a Polícia prendeu Paulo Henrique dos Santos da Silva, de 18 anos, e Orlando Junior Raulino Lima, de 19 anos, no bairro Canaã, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Após fugirem do local do crime, a dupla escondeu a motocicleta Honda Fan 160, de cor vermelha, placa OXP 8292 com restrição de roubo utilizada no crime em um matagal no Ramal do Macarrão no bairro Belo Jardim.

A Polícia recebeu uma denúncia e conseguiu chegar até os suspeitos. Paulo Henrique estava em casa e Orlando Junior na igreja. Os dois confessaram o crime e informaram onde a moto estava escondida.

Com a dupla foi apreendida duas armas de fogo, munições, um colete balístico e uma moto com restrição de roubo.

Já no caso do duplo homicídio e dupla tentativa ocorridos no bairro Taquari, foram presos pela morte de Fernando Nascimento da Silva e Cristine Reis de Souza, os suspeitos Everton de Assis Melo, Gabriel de Souza Lima e Gilcicley Ferreira Monteiro. O quarto envolvido fugiu nadando pelo Rio Acre.

Foram apreendidos com eles, quatro armas de fogo, munições, celulares, drogas e dois veículos sendo um deles com restrição de roubo.

Os 5 criminosos foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.