Brumadinho: Procuradora- geral do MPAC emite nota de solidariedade

Na tarde deste sábado (26), a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Kátia Rejane de Araújo, emitiu uma nota de solidariedade pelas vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (Minas Gerais), ocorrido ontem.

Foi confirmada a morte de mais de 30 pessoas. Os bombeiros também informaram que 296 pessoas estão desaparecidas. Há ainda 81 desabrigados e 23 pessoas hospitalizadas.

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, determinou a criação de uma força-tarefa para apurar as responsabilidades pela tragédia. A formalização da força-tarefa será feita após os procuradores naturais do caso indicarem à Procuradoria os nomes dos membros.

Veja a nota da chefe do MP acreano:

NOTA DE SOLIDARIEDADE

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) lamenta profundamente e manifesta apoio e solidariedade às vitimas, familiares, moradores e trabalhadores da região mineira de Brumadinho, pelo desastre ambiental ocorrido nesta sexta-feira (25), com o rompimento da barragem.

Também manifestamos todo o apoio ao trabalho dos membros do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), sobretudo, aqueles que atuam na defesa do Meio Ambiente, e demais membros do Ministério Público Brasileiro também atuantes, os quais, não têm poupado esforços para apurar responsabilidades e investigar possíveis negligências.

O Ministério Público tem o dever constitucional de proteger o meio ambiente. Esta é uma de suas principais bandeiras no âmbito do Direito Ambiental e da garantia dos Direitos Humanos. Desejamos que tão logo, as medidas cabíveis e as iniciativas reparatórias sejam tomadas para minimizar as consequências deste lastimável desastre.

Kátia Rejane de Araújo Rodrigues

Procuradora-Geral de Justiça

Rio Branco- Ac, 26 de Janeiro de 2019.