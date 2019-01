“Acusações frágeis”, diz advogado sobre inquéritos contra ex-BBB Vanderson

No acumulado do ano de 2018, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve alta de 3,43%. O reajuste mediano nominal foi de 3% em 2018, com piso salarial médio de R$ 1.241. Em 2017, havia sido de 4,7% (R$ 1.225), mas no Acre, o aumento dos salários ficou longe desse percentual: 0,41%, o 7° pior ajuste entre os Estados.

Ceará e Roraima foram os estados com maior percentual de reajuste acima da inflação em 2018. Pernambuco ficou na lanterna.80,1% dos reajustes salariais realizados em 2018 foram corrigidos acima da inflação; fechamento de negociações entre patrões e empregados caiu 21,9% em relação a 2017.

Reajustes acima da inflação por Unidades da Federação:

Ceará: 0,94%

Roraima: 0,94%

Alagoas: 0,89%

Amapá: 0,89%

Maranhão: 0,89%

Mato Grosso do Sul: 0,81%

Mato Grosso: 0,81%

Paraná: 0,81%

Rio de Janeiro: 0,81%

Rio Grande do Norte: 0,81%

Rondônia: 0,81%

Rio Grande do Sul: 0,81%

Sergipe: 0,81%

São Paulo: 0,81%

Tocantins: 0,57%

Pará: 0,54%

Minas Gerais: 0,49%

Santa Catarina: 0,48%

Distrito Federal: 0,45%

Amazonas: 0,44%

Acre: 0,41%

Espírito Santo: 0,39%

Piauí: 0,35%

Bahia: 0,31%

Goiás: 0,31%

Paraíba: 0,31%

Pernambuco: 0,25%