Acreanos têm dificuldades para obter certificado de conclusão em escolas de ensino integral

Centenas de estudantes do Acre que concluíram no ano passado o Ensino Médio em Escolas de Ensino Integral estão com dificuldades para obter o Certificado de Conclusão de Curso devido as Instituições de Ensino estarem proibidas de emitir o documento. O impasse o ocorre devido a falta de uma resolução específica do Conselho Estadual de Educação que vem trabalhando contra o tempo para estabelecer a normalidade da emissão.

Com esse atraso, alunos que estão se inscrevendo para concorrer as vagas da Universidades e Institutos Federais por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), correm o risco de ser prejudicados. “Tem alunos do Colégio Armando Nogueira que tem mais de 800 pontos para concorrer a uma vaga do curso de Medicina na Ufac e corre risco de perder a vaga. As matrículas aqui na UFAC serão nos dias 30, 31, 01 e 04”, disse um denunciante que preferiu não se identificar por medo de represálias.

Procurado para esclarecer a situação, a Secretaria de Educação informou que o Conselho de Educação já está providenciando a resolução sobre a certificação das escolas integrais. “O governo anterior implantou escolas integrais, mas não fez o planejamento para a certificação dos alunos”, enfatizou a Assessoria.