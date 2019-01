Prorrogada para 12 de fevereiro inscrição ao 6º Salão Hélio de Artes Visuais, na Capital

A Associação dos Artistas Plásticos do Acre (AAPA), prorrogou para 12 de fevereiro de 2019 o prazo final para inscrição no 6º Salão Hélio Melo de Artes Visuais. O Salão é realizado com apoio do Fundo Estadual de Cultura, e Fundação Estadual de Comunicação e Cultura Elias Mansour (FEM) e tem como objetivo proporcionar a valorização, o incentivo a descoberta de novos talentos de artes visuais, fomentando a produção artística no Estado do Acre. O evento ocorre de 29 de março a 15 de abril de 2019, em Rio Branco.

Melhores informações na página da AAPA: www.salaoheliomelodeartes.blogspot.com.br.