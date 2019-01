OCA não funciona nesta sexta-feira (25) devido ao feriado do Dia do Evangélico

O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) informa que o bombeamento de água para o Segundo Distrito de Rio Branco voltou à normalidade, às 16h25 desta quinta-feira, 24.

O empenho do Governo do Estado do Acre, ao agir rapidamente na resolução do problema, permitiu dar uma resposta rápida à população, que começará a receber a água normalmente nesses próximos três dias. Esse é o fluxo natural do sistema, segundo os técnicos do Depasa.

Segundo o diretor de operações do Depasa, Vinicius Otsubo, a nova gestão estadual está fazendo um diagnóstico completo do sistema de abastecimento de água de Rio Branco, mas adianta que atualmente ele se encontra sucateado, com equipamentos antigos e bombas tecnologicamente defasadas. Uma das prioridades do órgão será elaborar um plano de modernização das ETAs.