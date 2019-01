Governo não vai poder dar aumento para servidores púbicos este ano

. Começando com a frase do dia produzida pela secretária de Fazenda, Semírames Dias, em esclarecedora matéria sobre as finanças do Acre.

. “A reforma do começo da gestão já deixou a estrutura muito enxuta. A tendência é enxugar ainda mais”.

. Traduzindo para o popular:

. O governo vai arrochar na despesa para equilibrar as contas, ou seja, despesas com pessoal nem em sonho.

. Esclarecendo ainda mais:

. A nomeação de cargos comissionados está seriamente comprometida em fevereiro e março.

. Reajuste para servidor público será considerado “terrorismo psicológico” sem atenuantes.

. Céu de brigadeiro só depois de um ano e olhe lá!

. Não é hora, por exemplo, do parlamento pressionar o governo por cargos no Executivo.

. É que a gamela está vazia, entende?!

. Seria uma grande ajuda.

. A política está uma pasmaceira só!

. Moradores de Epitaciolândia reclamando que a prefeitura não está fazendo a coleta de lixo adequadamente.

. O lixo não é coletado há cerca de três dias em algumas áreas da cidade.

. O que está acontecendo, prefeito Tião Flores???

. Qualquer cidadão pode recorrer ao Ministério Púbico para resolver o problema.

. Quando não vai o povo empurra!

. A deputada federal eleita Mara Rocha (PSDB) quer dar uma atenção especial a Emater.

. Sabe da importância da instituição no processo de transformação do Acre de uma economia extrativista para o

agronegócio como ela defende.

. Agencia Nacional de Águas, em Brasília, alertando para o alto volume de chuvas na Bolívia.

. Rondônia e Acre podem ser afetados com grandes alagações.

. A decretação de “Estado de Calamidade Financeira” é faca de dois gumes.

. Politicamente falando, geralmente, é um desastre!

. Em termos de gestão, não!

. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) não será candidato à reeleição, Gladson Cameli (PP) também não!

. Reclamando do quê, senador Sérgio Petecão Oliveira?!

. Tem que pedir o voto, tivesse ao menos chamado o Ribamar!

. Chama o Ribamar!

. Hoje, feriado, dia do evangélico!

. O saudoso pastor Afif Arão era radicalmente contra qualquer feriado religioso.

. Dizia quer era prejuízo para a nação!

. O deputado eleito José Bestene (PP) não dá um pio sobre a eleição da Mesa Diretora, curió de muda!

. Quem pagava o seguro obrigatório (DPVAT) até o dia 31 de janeiro de veículo leve desembolsava apenas R$ 16,21

reais.

. O valor agora é fixo, não mais R$ 96 reais.

. A guia pode ser emitida pelo site do Detran!

. O rolo na prefeitura de Senador Guiomard é grosso, e grande!

. Pedidos de prisões feitos pela Polícia Federal ainda aguardam decisão superior da Justiça.

. Lá por Capixaba a coisa também não está muito boa não!

. Comentário jocoso de observador da política:

. “O MDB é igual a shampoo três em um, é três partidos em um só”.

. Citou exemplo afirmando que tem o MDB do Flaviano, o do Vagner, o do Mazinho e agora o do deputado Roberto

Duarte.

. A bem da verdade, o MDB sempre foi uma frente democrática, cegou a agasalhar até o PT.

. Aliás, o PSDB, PT, PC do B foram gestados e paridos pelo MDB.

. Filhos legítimos, naturalmente irmãos!

. O MDB não era partido, era movimento!

. Tudo é movimento!

. Ministério Público pediu e a Justiça acatou a manutenção de prisão preventiva do prefeito André Maia (PSD) e seus

sócios.

. Aliás o secretário de Finanças de André Maia foi impedido de sair da prisão para fazer a prova da OAB.

. Cerca de 500 casos de dengue na capital já foram confirmados. A população tem que ajudar a prefeitura no combate ao famigerado mosquito.

. O que está acontecendo na eleição da Mesa Diretora da Assembleia é simples de entender:

. Juntou a fome com a vontade de comer!

. Vereadora Lene Petecão (PSD), vice-presidente da Câmara, visitando redação do ac24horas.

. Como sempre uma conversa agradável, gentil, educada e 100% popular.

. A Lene, na verdade, é povo!