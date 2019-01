Gladson vai mostrar real situação do Acre: “peguei um rombo”

A sinalização de “precipitações importantes” na região do Rio Madeira, levou a Agência Nacional de Águas (ANA) a marcar duas reuniões da Sala de Crise, na próxima semana, para acompanhar a situação e verificar se haverá a necessidade medidas operativas. A Sala de Crise foi instituída nesta quarta-feira (23) em Porto Velho e o governador Gladson Cameli já está acompanhando de perto a situação.

No rio Madeira, estão duas das mais importantes hidrelétricas do país, Jirau e Santo Antonio. Ainda na quarta-feira, houve uma primeira reunião da Sala de Crise do Madeira, coordenada pela ANA e instituída todo ano em janeiro, no início do período de cheias, para nivelar entidades participantes sobre a situação do rio e da rodovia BR-364, que eventualmente pode ter seu trânsito afetado pela cheia.

A BR-364 é rota para abastecimento do Acre e eventual impedimento de trânsito por esse acesso isolaria o Estado do restante do país por via terrestre.

Na Sala de Situação em Porto Velho

