Gladson Cameli anuncia implantação de Colégio Militar no município de Cruzeiro dos Sul

A nota de Corte do curso de Medicina na Universidade Federal do Acre é a maior entre todas as instituições federais do país. De acordo com o levantamento do Blog do Enem, no segundo dia de inscrições do Sisu 2019, a maior nota de corte é a da Ufac com 863,22 pontos. A menor nota de corte para Medicina é a da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), de 765,88 pontos. Ou seja, uma diferença de quase cem pontos.

Universidade Nota de corte UFAC 863,22 USP (Bauru) 859,03 UFPR 826,94 UFSC 823,65 UFRJ 822,52 UNB 819,88 UFOP 812,84 UFMG 810,9 UFTM 807,18 UFES 806,93 UFAM 806,29 UNIOESTE 805,58 UEMG 805,57 UEMS 803,44 UFJF 802,96 UFC 801,76 UFPI 801,11 FURG 799,47 UNIRIO 797,86 UFVJM 797,64 UFCSPA 797,38 UFV 797,18 UFMS 796,72 UFG 796,53 UFLA 795,08 UFU 794,58 UFSM 794,46 UFRGS 793,34 UFF 792,29 UFPEL 792,08 UFSJ 791,54 UFSJ 791,54 UESB 790,98 UFSCAR 790,76 UFFS 789,92 UNIFAL 789,69 UESC 789,66 UFOB 788,8 UFT 788,02 UFGD 787,78 UFPB 787,66 UNEB 787,63 UFMA 787,46 UFCG 787,24 UFBA 787,17 UFMT 786,66 UPE 786,3 UFS 785,01 UNILA 784,66 UERN 784,33 UNIMONTES 783,62 UFAL 783,34 UFCA 782,9 UFRN 781,74 UNIPAMPA 781,66 UFPE 781,64 ESCS 781,61 UNIVASF 781,48 UESPI 780,81 UFRB 779,04 UNIFAP 777,74 UNEMAT 773,69 UFRR 770,17 UFERSA 765,88

Notas de corte do Sisu 2018 para Medicina

As maiores notas de corte do Sisu 2018 para Medicina foram registradas em universidades que colocaram poucas vagas na disputa pelo Sistema de Seleção Unificada e por isso as as notas disparam. Neste grupo de instituições com poucas vagas as maiores notas de corte para Medicina no Sisu 2018 foram estas:

UFRN, com 883,37 pontos, para ingresso no campus de Caicó;

UFPA, com 873,95 pontos, para vagas na cidade de Belém; e,

UFPE, com 841,27 pontos nas notas de corte do Sisu para Medicina, em uma das modalidades de concorrência para o curso oferecido em Caruaru.

Mas, na grande disputa, que ocorre nas universidades que colocam pelo menos 30% das vagas de cada ano para serem preenchidas pelos candidatos selecionados através do Sisu, as maiores Notas de Corte para Medicina ficaram com a USP, a UnB e a UFRJ. Veja:

A Universidade de São Paulo, a USP, lidera o ranking geral, com 819,92 pontos na cidade de São Paulo;

O segundo lugar ficou com a UnB – Universidade de Brasília (815,31);

O campus da USP em Ribeirão Preto ficou com o terceiro lugar (810,45);

A UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro fechou o grupo das líderes com 807,58 pontos de Notas de Corte de Medicina no Sisu.

As menores notas de corte ficaram para: a UFGD – Universidade Federal Grande Dourados, com 571,52 pontos, para ingresso por Cotas no campus de Dourados; a UFG – Universidade Federal de Goiás, com 593,15 pontos, para vagas na unidade de Jataí;

E, para a UFS – Universidade Federal de Sergipe, com 598,95 pontos nas notas de corte do Sisu para Medicina, com vagas no curso de graduação por cotas, localizado em Aracaju. Veja no final do post a lista completa das Notas de Corte para Medicina.