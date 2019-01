Enfermeira de 25 anos é eleita Miss Acre 2019

A enfermeira de Rio Branco, Sayonara Moura, 25 anos, foi escolhida na como a mais nova Miss Acre 2019, em evento realizado no Afa Jardim que começou na noite desta quinta-feira, 24, e se estendeu até o inicio da madrugada desta sexta, 25. O concurso de beleza contou com 14 participantes naturais da capital, Tarauacá, Plácido de Castro e Brasileia.

Em uma disputa acirrada, Sayonara desbancou a candidata natural de Plácido de Castro, Luci Matos, de 25 anos, que ficou na segunda colocação. A terceira mais bela, segundo os jurados do Miss Acre, foi a estudante de radiologia Micaelly Galeotti, de 21 anos.

“Eu sou muito grata a quem veio me prestigiar hoje. A minha família, os meus amigos e todos que me apoiaram de alguma forma. Podem ter certeza que o Acre vai tá muito bem representado lá no Miss Brasil”, disse Sayonara Emocionada.

Se considerando uma mulher contemporânea, Sayonara tem 1,73m de altura, “Eu me considero uma mulher independente, honesta, que tem como objetivo promover a paz”, disse a acreana que é modelo desde os 9 anos de idade.

Sayonara recebeu a faixa e a coroa da Miss Acre Be Emotion 2018, Thais Braga, que neste ato, encerra o seu reinado. A nova miss representará o Acre no concurso Miss Brasil-Universo, previsto para o mês de março, em São Paulo, com transmissão garantida pela TV Band, para todo o Brasil.