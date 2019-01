Bestene: “eleição para a presidência da Aleac não está decidida”

A frase acima foi dita ontem pelo deputado eleito José Bestene (PROGRESSISTAS), em telefonema à coluna, comentando notícias que saíram na imprensa de que a eleição para a presidência da Assembléia Legislativa já estava decidida a favor do deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS). “Não existe nada disso, muita água vai correr até o dia da votação, eleição na Assembléia nunca foi decidida com dias de antecedência”, lembrou Bestene. O parlamentar, que já foi presidente da casa, criticou duramente o que chamou de “interferência externa” na condução do processo, por parte de quem não é mais deputado e de deputado que não estará mais na próxima legislatura. “Está tudo errado nesta condução”, desabafou. Não falou em nomes, mas a dedução da coluna é que tenha feito as referencias críticas ao ex-deputado e vice-governador Major Rocha (PSDB) e ao deputado Ney Amorim (sem partido), por estarem na coordenação da montagem de uma chapa para sacramentar os deputados Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) e Luiz Gonzaga (PSDB) na presidência e primeira secretária, respectivamente. Ambos estão de cabeça atuando na formação de um grupo capaz de garantir a eleição dos seus candidatos, inclusive, em reuniões com as presenças de deputados da oposição. Por outro lado, há uma articulação em curso, para viabilizar a candidatura do deputado eleito José Bestene (PROGRESSISTAS), para a presidência do Legislativo.

BARRADOS NO BAILE

O grupo de deputados que foi fechado no apoio à chapa Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) para presidente e Luiz Gonzaga (PSDB) de primeiro secretário, que tem na coordenação o vice-governador Major Rocha e o deputado Ney Amorim, vetou as presenças na chapa dos deputados Roberto Duarte (MDB) e Meire Serafim (MDB). Do MDB aceitam a deputada Antonia Sales.

MDB DÁ XEQUE-MATE

A Executiva Regional do MDB não aceitou ser retirada do processo para beneficiar na chapa deputados da oposição, que são minoria, e emitiu ontem uma NOTA em que dá todos os poderes ao deputado eleito Roberto Duarte (MDB), para falar em nome do partido e referendam a sua candidatura à primeira secretaria da ALEAC.

CANTANDO DE GALO

Deputados da coligação que apoiou a candidatura do governador Gladson Cameli criticam o fato da oposição ser minoria na próxima legislatura e o deputado eleito Edvaldo Magalhães (PCdoB), estar cantando de galo nas reuniões, como seu partido tivesse vencido a eleição.

CONVITE OFICIAL

Ontem, num café da manhã, o governador Gladson Cameli foi comunicado de como estava o andamento da eleição da mesa diretora e aproveitou para fazer um convite oficial a que o deputado Ney Amorim (sem partido) venha a ser o coordenador político do governo, principalmente, nas relações, entre os deputados estaduais e o Palácio Rio Branco.

POSSE CERTA

A informação que a coluna tem é a de que o deputado Ney Amorim aceitou o convite, sendo provável que a sua nomeação venha ser marcada para uma data no mês de fevereiro.

ROMARIA NA SAÚDE

Ontem, foi uma romaria de vereadores na secretaria municipal de saúde para falar com o secretário Oteniel Almeida, com reclamações da perda de cargos na reforma administrativa. Não sei o tamanho da perda, mas se cortes não ocorressem a PMRB iria para o buraco.

ADEQUAÇÃO Á REFORMA

Com a redução de 20% dos cargos comissionados da Administração Direta da PMRB, decorrente da Reforma Administrativa, a secretaria municipal de Saúde está passando por uma reestruturação. A medida, aliada a outras reduções de despesas, visa o fortalecimento das ações dos órgãos municipais, para melhorar o atendimento à população.

COMUNISTA LIGHT

Caso não tivesse emplacado como secretário municipal de Educação, o professor Moisés Diniz (PCdoB), por certo ocuparia um cargo no governo Gladson Cameli, já havia démarche neste sentido. O Moisés é o que se pode chamar de comunista light, sem o ranço dos camaradas.

QUEBRANDO ANIMOSIDADES

Na inauguração do Centro Integrado de Esportes, em Cruzeiro do Sul, com a presença do ministro, chamou atenção a fala do prefeito Ilderlei Cordeiro, ao reconhecer a contribuição das deputadas federais Perpétua Almeida (PCdoB) e Jéssica Sales (MDB) para a execução da obra pela prefeitura, o que quebrou o clima de animosidade com o grupo do ex-prefeito Vagner.

INVERTENDO OS PAPÉIS

O presidente do PT, Cesário Braga, posta um artigo com um título completamente fora de foco: “Bolsonaro chora o leite derramado… Tá louco, Cesário! Quem tem que chorar o “leite derramado” é o PT, que perdeu a presidência e sofreu uma derrota humilhante, no Acre.

ROMBO BONITO

Leio que o déficit orçamentário do Acre é de R$620 milhões. É um rombo fiscal de herança do governo passado, mas não são as lamentações que vão resolver a questão. O governo vai ter de reduzir ainda mais os gastos das secretarias, ou não paga o 13º salário. Que pepino, esse Gladson Cameli pegou! É esquecer o retrovisor e partir para equilibrar as contas públicas.

NUNCA APOSTEM

Nunca joguem as suas fichas em brigas de políticos. Olhem o que vou publicar agora: ninguém vá se admirar se mais na frente o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, vier fazer as pazes com o governador Gladson Cameli e voltar para a base do governo. Depois me digam!

VIROU PIADA

A recuperação da ponte que liga Epitaciolândia-Brasiléia virou uma piada entre os habitantes dos dois municípios. A obra ficou uma porcaria. Virou um tobogã. Não é porque se está no serviço público que as obras têm que ser porcas. Na referida obra, jogaram dinheiro no ralo.

HÁ MUITO QUE MELHORAR

Pela vistoria do CRM nas unidades hospitalares a atual gestão da secretaria de Saúde vai ter que melhorar muito para tira o sistema do atoleiro em que foi entregue pelo governo do PT.

FIM DO DESCANSO

O ex-governador Tião Viana tem conversado com donos de unidades hospitalares para encaminhar os seus futuros pacientes, porque deverá voltar a clinicar em fevereiro, segundo o próprio propala. Depois de oito anos descansado, voltará ao que sabe de fato fazer: Medicina.

EM ALTA

Político muito próximo do governador Gladson Cameli revelou ontem que ouve sempre dele elogios, quando é citado o deputado Ney Amorim, um nome em alta no governo.

FORA DO CIRCUITO

Ninguém espere ver o senador Jorge Viana (PT) discutindo política tão cedo. Assim que terminar o mandato no fim do mês deve mergulhar no silêncio por bom tempo. No que não está errado, o PT tem que lamber suas feridas e aceitar que virou palavrão no eleitorado.

SABE QUE SERIA INEVITÁVEL

O senador Jorge Viana (PT) é um político de visão. Sabe que discutir agora as causas da fragorosa derrota do PT na última eleição, no Acre, traria para a ribalta o ex-governador Tião Viana como o vilão da derrota. Na medida em que o tempo passar, as feridas se cicatrizam.

O PT E A SOCORRO NERI

Uma das figuras mais importantes do PT (não revelo a fonte, porque não aconteceu em uma entrevista) comentou ontem numa conversa informal na ALEAC de que, depois da fragorosa derrota que o partido sofreu, o PT não vem alimentando desejos de candidatura própria à PMRB em 2020. E que caso a prefeita Socorro Neri chegue em 2020 com boa popularidade, boas condições e vontade de disputar a reeleição pelo campo progressista da esquerda, tem tudo para ter o apoio do PT. Mas ressalvou que, se ela continuar tratando o PT com o desprezo com que trata na sua gestão, o PT é capaz de lançar uma candidatura própria para prefeito, nem que seja para perder. A fonte disse que este é o pensamento dominante nas correntes petistas. E, completou enfatizando de que o PT mesmo baleado, ferido, em crise, sem o governo estadual, em baixa popularidade ainda é o maior partido do Acre. A abordagem dá uma nova faceta para a eleição à PMRB em 2020. Publico porque a opinião é de um dos cardeais do PT. As primeiras pedras da sucessão municipal começam ser mexidas.

UM ESTADO QUEBRADO

Não é somente o desequilíbrio fiscal das contas do Estado que deve estar na lista de preocupações do novo governo, mas também as pendências que foram deixadas pelo antecessor, como o 13º salário que não foi pago, as dívidas salariais do Pró-Saúde, as obras inacabadas, a Saúde na UTI, a violência de cada dia, o concurso pendente da PM e Polícia Civil, enfim, equivale a você pilotar um barco todo esburacado em alto mar, sem material para remendar e numa tempestade. Mas é em cima desta realidade que o governo atual vai ter que trabalhar, o cenário das contas públicas é o pior possível. Mas como lamentos não pagam dívidas, o governador Gladson Cameli vai ter que mostrar que veio de fato para mudar.