Por quanto tempo guardar comprovantes de IPTU, IPVA e outros mais? Saiba detalhes

O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) prevê para a tarde desta quinta-feira, 24, a recuperação de uma das bombas de distribuição da Estação de Tratamento de Água II, a ETA II, que atende todo o Segundo Distrito da capital.

Na semana passada, uma das duas bombas da estação já havia pifado. Ontem, a segunda não aguentou o processo e também pifou. A equipe do Depasa já está envolvida para a recuperação de uma delas, enquanto a outra está no aguardo de uma peça vinda de São Paulo.

Segundo o diretor de operações do Depasa, Vinicius Otsubo, a nova gestão estadual está fazendo um diagnóstico completo do sistema de abastecimento de água de Rio Branco, mas adianta que atualmente ele se encontra sucateado, com equipamentos antigos e bombas tecnologicamente defasadas. Uma das prioridades do órgão será elaborar um plano de modernização das ETAs.

Buraco na Rua Pernambuco

Na manhã desta quinta-feira, parte da Rua Pernambuco, em Rio Branco, cedeu, resultando em um grande buraco. O motivo foi o rompimento de uma adutora de 400 milímetros.

Equipes do Depasa também estão no local para a resolução do problema e a expectativa é que ainda nesta quinta, às 17 horas, a adutora esteja corrigida e o acesso da rua retomado com o buraco selado. Um convênio do Depasa com a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) será responsável pela pavimentação asfáltica da área atingida nos próximos dias.

(Samuel Bryan/Secom)