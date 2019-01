Polícia quer saber origem da granada apreendida com dupla em Cruzeiro do Sul

A polícia de Cruzeiro do Sul investiga a origem de uma granada apreendida com dois homens durante operação nesta quarta-feira (24). Junto com a granada os policiais encontraram armas, dinheiro e droga.

Em princípio, a Polícia Militar tem como indicativo que a granada tenha sido adquirida no Peru para ser usada em assaltos no Acre. “Estamos preocupados com isso”, disse o major M. Jorge, da PM de Cruzeiro do Sul.