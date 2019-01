Justiça obriga prefeito de Capixaba fornecer informações à Câmara Municipal

Hoje, 24 de janeiro de 2019, completam-se 116 anos do término da Revolução Acreana com a tomada de Porto Alonso, atual Porto Acre. Em 24 de 1903, o povo do Acre assistiu o fim do conflito entre Acre e Bolívia com a grande vitória final comandada por Plácido de Castro. Liderando um exército de seringueiros, Plácido tomou a região para os brasileiros.

Os conflitos entre bolivianos e brasileiros terminaram com o Acre anexado ao Brasil em 1903 e a cidade rebatizada para Porto Acre. “Essa data deveria ser mais lembrada que o 6 de agosto, pois lá inicia a Revolução e a gente deveria comemorar era o término”, observou a turismóloga Ana Lúcia Cunha, do Centro Cultural do Poder Judiciário do Acre.

A partir da tomada de Porto Acre, o Brasil inicia as tratativas para assinatura do Tratado de Petrópolis, em novembro de 1903, no Estado do Rio de Janeiro.