Inscrição para o Sisu 2019 é marcada por reclamações e lentidão no site

Se você fez o Enem em 2018, chegou a hora de se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2019 – caso a sua vontade seja ingressar em uma universidade pública. As inscrições começaram na última terça-feira (22) e vão até amanhã (25), às 24h59, no horário de Brasília. De acordo com o balanço parcial divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), até o final do dia de ontem (23), havia 911 mil participantes e 1,6 milhões de inscrições.

Apesar do números, os candidatos relataram lentidão no site e até redirecionamento às inscrições de terceiros após inserirem os próprios dados na página do programa. As reclamações estão sendo feitas na contas oficiais do Twitter e do instagram do MEC. Laura Lineia (@lineialaura) relatou ontem (23), em seu Twitter, ter visualizado as notas de outro participante ao acessar o site do Sisu para ver as notas de corte.

“Olá! Venho reportar algo muito grave que aconteceu há pouco. Entrei no site do SISU para ver a nota de corte das 21h e, sem ter logado sequer com os meus próprios dados, a página que abriu foi de OUTRA PESSOA. Qual é a explicação???”, questiona.

A candidata também relatou que esta é a sua terceira participação na seleção e que nunca havia passado por situação semelhante. “Tive experiência com o processo em 2014 e 2015. Pelo menos na época nunca ficou tão ruim assim. Aliás, não chegava nem perto dessa situação caótica”, complementa, em resposta a outro usuário que também relatou problemas.

Outro assunto que causou bastante burburinho foi o fato das notas de corte do SISU 2019 serem divulgadas quatro vezes por dia: às 7h, 12h, 17h30 e 20h. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), trata-se de “uma novidade testada nesta edição” que será disponibilizada para todos os cursos participantes. O órgão informou ainda, em nota oficial publicada no Instagram, que “a divulgação da nota de corte à meia-noite será mantida até quinta-feira (24)”. As mesmas podem ser conferidas na página do Sisu, após o candidato acessar o sistema para fazer a inscrição.

SiSU 2019

Nesta edição, são ofertadas 235 mil vagas em 129 Instituições de Ensino Superior (IES). O resultado do SiSU está previsto para ser divulgado na segunda-feira, 28 de janeiro, segundo o calendário oficial.

Agência Educa Mais Brasil