Deputado Louro anda indignado com ação da PC em sua propriedade atrás de máquinas do governo

. Chuvas voltam a desabar no Alto Acre ameaçando alagação histórica em Rio Branco.

. Davi Friale, “El Bruxo”, vem alertando há dias.

. Por falar em Vale do Acre…

. A recuperação da ponte que liga Epitaciolândia a vizinha Brasiléia virou piada na cidade.

. Pegaram o buraco que existia no assoalho da ponte e emborcaram deixando um trambolho alto que dificulta a

passagens dos carros.

. Ficou tão esquisito que os moradores não conseguem nem explicar o que é aquilo.

. Uma senhora boliviana quando viu o “mondrongo” na ponte perguntou a um brasileiro:

. “Què bisso ès esse, patrício”?

. Só lembrando que não foi a Funtac do Roxim, foi o Dnit que fez a estranha criatura, que está sendo chamada de “A

Coisa”.

. Por falar em Dnit, o órgão precisa agilizar uma operação tapa-buracos na BR-317 porque a buraqueira está

aumentando.

. Indo para o Vale do Iaco, Sena Madureira, em conversa com a coluna o prefeito Mazinho Serafim (MDB) afirmou que

Meire Serafim integra a oposição, mas na disputa pela Mesa Diretora o voto é do deputado Roberto Duarte para a 1ª

Secretaria.

. A oposição formada pelo PT, PC do B e PSB vota no deputado Luís Gonzaga (PSDB).

. “Sobre a presidência ainda não conversei com o Nicolau por quem tenho grande apreço, estou tentando convencer a

oposição a votar no Roberto”, disse Mazinho.

. Quanto a disputa pela prefeitura com o desafeto político Géhlen Diniz, do PP, Mazinho reafirmou que ele vai levar

uma surra nas urnas para nunca mais esquecer.

. Vai perder o rumo de Sena Madureira!

. Caminhando mais um pouco para o Vale do Envira “diz que” a Policia Federal terá muito trabalho na região em

algumas prefeituras.

. Feijó e Tarauacá também estariam com problemas com a compra de medicamentos…

. Perguntar não ofende:

. O que fazem mesmo as Câmaras Municipais de municípios? Uma boa parte dos vereadores de Senador Guiomard já se

sabe.

. O deputado Lourival Marques (PT) indignado reclamava ontem na Assembleia com a presença de policiais civis na sua

propriedade atrás de máquinas do governo.

. “Um verdadeiro absurdo”, desabafou.

. O seu funcionário abriu a porteira sem sua autorização, mas os policiais não encontraram nem foice sem cabo,

quanto mais matraca de plantar capim, milho e arroz.

. O Louro anda injuriado.

. Deputados eleitos ainda apreensivos com processos que tramitam em segredo na Justiça Eleitoral.

. Nunca se sabe a tempestade que vem pela frente.

. Porém, às vezes, quando a trovoada é grande, nem chove nem venta forte.

. A oposição conta com 11 deputados atualmente para enfrentar a base do governo no parlamento.

. É um bom número!

. A previsão é de que, em breve, poderá ser reduzido para seis, cinco ou quatro.

. É o canto da Sereia.

. “A porca vai torcer o rabo e a jiripoca vai piar”, como diz o Martinello!

. O presidente da Assembleia, Ney Amorim, é o arquiteto da condução da nova Mesa Diretora.

. Está deixando sua marca emplacando o deputado Nicolau Junior (PP) no seu lugar.

. Ney sempre foi um bom articulador político.

. Soube muito bem fazer a transição quando se viu encurralado, ameaçado, enxotado, perseguido e humilhado por

seguimentos do PT.

. Ufa!!

. Ney é excelente quadro para Gladson Cameli aproveitar em sua área mais debilitada hoje: à política!

. O ex-prefeito Marcus Alexandre sabiamente guarda silêncio depois de perder as eleições.

. Também pudera!

. Se livrou de um rabo de foguete sem tamanho.

. Já pensou o abacaxi tamanho família que teria em mãos se tivesse vencido as eleições?

. O governo de Goiás decretou estado de calamidade financeira.

. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul já haviam feito o mesmo.

. O Rio Grande do Norte está a caminho…

. Chama o Ribamar!

. Frase do dia: “Não é hora da oposição ir na jugular do governo”. (Edvaldo Magalhães, PC do B).

. Bom dia, doutora Eva Helena!