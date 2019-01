Mazinho e Géhlen Diniz vão bater chapa em Sena Madureira ano que vem

. Obrigado leitores, muito obrigado pelo sucesso da coluna!

. O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), terá um adversário muito difícil ano que vem.

. O deputado Géhlen Diniz (PP) decidiu, não só enfrentá-lo nas urnas, mas construir o maior cargo de alianças que o município já viu.

. Filiada ao PSDB a ex-prefeita e ex-deputada Toinha Vieira poderá, inclusive, compor a chapa.

. Sobre a questão entre Mazinho e Géhlen assessor da linha de frente do governo disse que, “A questão está restrita a Sena Madureira entre dois partidos aliados, não vai cair no colo do governador Gladson Cameli nem que a vaca tussa”.

. A vaca está tossindo!

. A deputada estadual Meire Serafim (MDB), na avaliação de Mazinho, arrasta o problema para o Palácio Rio Branco e começa com a eleição da Mesa Diretora.

. Meire pode se aliar a oposição ao governo.

. A situação no PSL não é de calmaria como em qualquer partido.

. O MDB, por exemplo, tem confusão para mais de metro.

. Até o PT que está fora do PT vive dias de conflito interno. É que, inteligentemente, adiou o confronto para um futuro próximo.

. Mas que a roupa suja vai ser lavada, ah…isso vai!

. Leitora sugerindo para que a Fundação de Tecnologia do Acre, a nova Funtac, projete e construa casas em cima das árvores com alta tecnologia, tipo as vistas no filme Avatar.

. “Seria como a Cidade do Povo só que em cima das árvores, entende”?!

. Cara leitora, envie a proposta para o Pádua e o Roxinho!

. Já basta um que propôs uma usina hidrelétrica lá na praia do Amapá.

. Se cobrir é circo, se cercar com muro é hospício!

. Em conversa com o deputado Luís Gonzaga ele disse estar tranquilo quando a disputa pela 1ª Secretaria.

. Gonzaga já está indo para o 5º mandato de deputado estadual e, de acordo com ele, tem grandes sonhos para o novo momento que o parlamento vai viver.

. Experiência é o que não lhe falta.

. Deputada Maria Antônia (PROS) luta para continuar na 2ª Secretaria da Aleac que é o 3º cargo mais influente do Poder Legislativo.

. Tem uma estrutura considerável!

. O marido, ex-prefeito Deda, estava na Assembleia ontem articulando, conversando, conspirando.

. Daniel Zen, Jenilson, Edvaldo e Jonas Lima (a nova esquerda) andam sumido nesse recesso.

. Lugar incerto e não sabido!

. A lei complementar 352 aprovada pelos deputados em 24 outubro acabando com vários auxílios está dando o que falar nos bastidores

. O governador Gladson Cameli (PP) só não vai é pagar dízimo para deputados de sua base.

. Essa questão está superada, os tempos mudaram!

. Como vai ficar a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no atual governo?

. Área nobre, com boa estrutura, poderia ser transformada em uma escola técnica, ou um campo de experimentos agrícola.

. Não pode ficar é do jeito que está, jogada no mato, abandonada.

. Um dos maiores criadores de suíno do Alto Acre garante que o empreendimento é muito bom.

. Dá resultado.

. É um erro de seguimentos do governo acreditarem que o Acre será como Rondônia em um futuro próximo.

. Não será!

. O ex-deputado federal Thaumaturgo Filho (sem partido) ainda pensa em voltar ao processo político.

. Aguarda mudanças!

. Como ele mesmo diz: tem um lado da política muito bom, mas também um que não é bom.

. O eleitor necessariamente precisa apreender o valor do voto através da educação, da conscientização.

. Ex-deputado Sibá Machado é outro que está afiando as garras para continuar na política.

. O primeiro embate será dentro do próprio PT.

. Aguardem!