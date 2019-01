Cliente que teve capacete furtado deve receber R$ 1.000,00 de indenização

Em 2018, o Telecentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) formou 266 alunos no Curso de Operador de Computador com ênfase em educação ambiental. Em 2019, as turmas serão ampliadas. O anúncio foi feito pela secretária de Meio Ambiente, Paola Daniel, durante a certificação da última turma do ano passado, realizada nesta quarta-feira, 23, na sede da Semeia, no Horto Florestal.

A ampliação será possível por meio da parceria entre Prefeitura e o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. A ideia, segundo Paola, é ampliar o número de alunos e turmas no Telecentro do Horto e abrir novas turmas no parque Chico Mendes, atendendo a comunidade daquela regional. “Os cursos abrem portas no mercado de trabalho e possibilitam novos conhecimentos e oportunidades para as pessoas”, explica.

O titular da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Anderson Lima, que compareceu à certificação dos alunos do Telecentro do Horto nesta quarta-feira, afirma que “a parceria que vem dando bons resultados e com certeza, será fortalecida. Vamos alcançar mais alunos”.

Cursos de 45 dias

Os cursos de operador de computador são ofertados pela Prefeitura por meio da Semeia, em parceria com o governo, têm duração de 45 dias. A Semeia oferece 30 vagas pela manhã e 30 à tarde, no Telecentro do Horto.

A professora de língua portuguesa e espanhol, Naires Oliveira, concluiu o curso e foi certificada nesta quarta-feira. Ela conta que agora não será mais dependente do filho para o uso do computador e poderá melhorar o conteúdo das aulas que dá. “Agora vou poder pesquisar, enriquecer mais minhas aulas, tornando-as mais atrativas para os alunos”.

A estudante Rafaelli Santos, de 14 anos, mora na área rural, na Estrada Apolônio Sales, mesmo assim, não faltou um dia do curso. Ela acredita que “de agora em diante, vou melhorar meus trabalhos de aula”, conclui.

Viés ambiental

O diferencial do curso de informática ministrado pela Semeia é o viés ambiental. Além das aulas do dia a dia no Telecentro, os alunos também participam de oficinas de reciclagem e artesanato, palestras e idas aos parques ambientais da cidade. “Eles saem daqui com o conhecimento sobre informática e ao mesmo tempo, a gente desperta neles, esse interesse pelos temas ambientais. Eles se tornam multiplicadores das orientações e cuidados com o meio ambiente em suas escolas, localidades e comunidades”, explica a secretária Municipal de Meio Ambiente, Paola Daniel.

