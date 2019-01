Acre ganha voo direto para São Paulo da LATAM com passagens aéreas de ida e volta por R$ 964

A partir de 1º de abril, a companhia LATAM (antiga TAM) começa a oferecer voos sem escalas de Rio Branco para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos). Sem nenhum aviso oficial sobre essa nota rota para o mercado do Acre, a companhia já começou a vender as passagens dos novos voos que serão operados todos os dias da semana. Para algumas datas é possível garantir os bilhetes de ida e volta por R$ 964, valor com as taxas de embarques incluídas. (Confira na imagem abaixo).

Os voos da LATAM decolam de Rio Branco sempre às 2h15 com chegada em São Paulo às 8h05. As partidas de Guarulhos serão às 22 horas e o pouso no Acre acontece às 23h55. Com essa nova rota, a LATAM vai facilitar as viagens dos passageiros do estado para outros destinos nacionais e internacionais. Guarulhos é atualmente o principal hub (centro de distribuição de voos) da LATAM, seguido por Brasília.

Os voos de Rio Branco para São Paulo também vão facilitar as viagens dos clientes corporativos, aqueles executivos que viajam para fechar negócios nos dois estados. O passageiro poderá ir voltar no mesmo dia. Nesta rota a companhia operar com o Airbus A-320 com 174 assentos, podendo em algumas datas o uso do A-319 com 144 poltronas.

No dia 31 de março a LATAM terá apenas um voo diário e sem escala de Rio Branco para Brasília. Atualmente são dois horários por dia. As partidas da capital do estado serão sempre às 0h45 e as decolagens de Brasília serão às 23h50 a partir de 1º de abril.

COMO FICA O MERCADO

A Gol é a companhia com maior número de rotas no Acre. A companhia oferece um voo diário de Rio Branco para Brasília, para Porto Velho, Manaus e Cruzeiro do Sul. Todos os voos são de ida e volta. Azul, Avianca Brasil não operam no estado.