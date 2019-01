Valdete Souza é nomeada na Codisacre com salário de R$ 13 mil

A advogada Valdete Souza, presidente do PMN no Acre, foi nomeada para ocupar o cargo de diretora administrativa financeira da Companhia de Desenvolvimento Industrial (Codisacre), uma das empresas do Estado em processo de liquidação e extinção. A informação do Termo de Posse foi publicada na edição desta terça-feira, 22, do Diário Oficial do Estado.

De acordo com a publicação, Valdete, que nos bastidores já está sendo apelidada de “A Rainha da Sucata”, por gerenciar uma empresa deficitária do Estado, assumiu o cargo no dia 8 de janeiro, baseada numa Assembleia Geral Extraordinária. Segundo a publicação, seu salário será de R$ 13.600,00.

A posse de Valdete foi referendada por José Alcimar da Silva Costa, representante do acionista majoritário.