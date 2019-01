Sine oferta 16 vagas de emprego em Rio Branco nesta terça-feira (22)

O que fazer para conseguir um bom emprego no Acre? Como funciona o mercado de trabalho neste Estado de mil-e-uma dificuldades?

Até pouco tempo não havia quem respondesse as essas questões em Rio Branco, e quando aparecia alguém o custo era alto para muita gente.

Mas uma ´acreoca´ (mistura de acreana com carioca) mudou completamente esse cenário quando voltou do Rio para o Acre.

Raquel Albuquerque abriu um perfil no Instagram e começou a dar dicas que resultaram em fundamentais para a colocação do interlocutor no mercado. Inicialmente, apontava onde estavam precisando de gente para trabalhar. Na sequência, o pessoal foi precisando de mais informações. “Há dois anos iniciei um trabalho voluntário de anunciar vagas no meu Instagram. Agora, além das vagas dou dicas de como chegar até elas e como agir no decorrer do processo. Dou informações que vão desde uma montagem de currículo até a entrevista de emprego”, comentou ela com exclusividade ao ac24horas -e tudo isso sem cobrar um centavo de ninguém. Raquel é formada em Recursos Humanos e Consultoria de Mercado e tem mais de 5 mil seguidores no Instagram.

Em suas contas, pelo menos 60 pessoas se colocaram no mercado, em diversas áreas e segmentos econômicos, a partir de sua consultoria ´0800´. Sua próxima palestra será nesta quarta-feira (23), a partir das 19h no auditório da Unama, no Shopping Via Verde.