Polícia prende homem entrando em escola com pistola na Baixada da Sobral

O secretário de Segurança Pública do Acre, coronel Paulo Cezar, realizou nesta segunda-feira (21) uma vistoria às instalações do Centro Integrado de Estudos em Segurança Pública (Ciesp), a escola das polícias e dos bombeiros no Acre. Alunos e professores vinham denunciando o abandono do local e o secretário decidiu fazer uma inspeção.

“Cenário triste”, resumiu o coronel acerca do que viu no Ciesp: “até um ônibus equipado com sistemas avançados de vigilância remota está parado sofrendo com a ação do tempo e dos vândalos. O stand de tiro foi tomado pelo matagal e há cadeiras quebradas nas salas. O governo está providenciando uma reforma no Ciesp”, disse ao secretário.

