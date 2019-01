Ney Amorim vai reforçar time de Gladson

. Ney Amorim, que deixa a presidência da Assembleia Legislativa dia 1º de fevereiro, deverá reforçar o time do governador Gladson Cameli (PP) na área política.

. O que mais o governo necessita hoje é de um coordenador com trânsito livre nos partidos políticos com representação no Poder Legislativo.

. Basta lembrar que Ney foi eleito e reeleito presidente da Mesa Diretora com todos os votos do plenário da Casa.

. É respeitado na oposição e na situação.

. Apesar da briga ferrenha com os irmãos Viana, ainda mantem um relacionamento de alto nível com vários seguimentos do seu antigo partido, o PT.

. Não se vê ninguém do núcleo duro do PT criticando o Ney.

. A questão: A reforma administrativa travou o governo?

. A resposta: Não foi a reforma que reduziu de de 3.500 para 900 cargos comissionados, mas as dívidas herdadas do PT.

. O comando da PM e o governo estabelecido com votos dos militares precisa afinar a

viola.

. O “rasquiado” está completamente desafinado e o bumbo tá furado.

. A pastora Sandra Asfury (PSC) assume o mandato de vereador dia 1º de fevereiro.

. É o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

. Há um certo desconforto entre o governador e seu vice, só não vê quem não quer.

. Precisa ser resolvido do contrário vai pipocar lá na frente.

. Consta que durante uma reunião da nova diretoria do Depasa alguém perguntou o que era um hidrômetro?

. Veio a explicação:

. É tipo um eletroencefalograma usado para medir as ondas cerebrais dos jumentos.

. Intriga da oposição!

. O senador Jorge Viana pediu um tempo a direção do PT para digerir o resultado das eleições passadas.

. Não é hora de conversar!

. Jorge está magoado, machucado, injuriado, chateado, mas não abatido!

. O Rui Birico, bem ao seu estilo, protesta nas redes sociais contra os novos dirigentes da Saúde.

. Tem lá suas razões!

. Aliás, todo mundo tem razão.

. Como diz o Cabide, “As mãos que aplaudem são as mesmas que jogam pedras”.

. Acredite se quiser:

. Já tem gente dizendo que em 2022 o Gladson é candidato ao Senado e o major Rocha ao governo.

. Já tem até a vice: a deputada federal Jessica Sales (MDB) de Cruzeiro do Sul.

. O PSD está com uma lupa vasculhando o Diário Oficial atrás de nomeações dos tucanos e do MDB.

Ordem do senador Petecão que monitora de Brasília toda a movimentação política no Estado.

. A nomeação do Júlio César, o “Roxim”, continua duramente criticada nas redes sociais pelos aliados que temem que o PT volte ao cenário político antes da hora.

. Alguns expoentes do governo passado já estão brigando e criticando nas redes sociais a nova administração, fazendo coro com os já insatisfeitos.

. Deve-se guardar o luto!

. Tudo tem seu tempo determinado; tempo de ganhar e tempo de perder.

. Como ia dizendo…só tem disposição para a briga quem saiu com os bolsos tufados do vil metal.

. Que lástima!

. A condução política do governo ou o PT voltar a arena política antes da hora???

. Os dois, os dois Maria!

. O PT precisa ser acrisolado, purificado, refinado, depurado no fogo para remover a escória, o lixo.

. Afinal de contas ainda é, segundo pesquisa Data/Folha, o partido da preferência dos brasileiros.

. Ô vida de gado!

. “O cara não tem uma loja, não tem uma indústria, uma fazenda ou uma empresa qualquer, mas é político, compra imóveis, tem carrões, vive em mansão é porque está roubando”. (Ciro Gomes)

. O Flávio Bolsonaro só cometeu um erro: jogou a primeira pedra!

. Bem que Jesus de Nazaré avisou!

. “Aquele que não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra”.

. O Bolsonaro está usando o “Aerolula” alvo de críticas ao PT.

. Pelo andar da carroça…deixa prá lá!

. Bom dia, professora Rosângela Nascimento!