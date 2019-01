Investigado, acreano Vanderson, do ‘BBB’, será intimado a depor

Por determinação da prefeita Socorro Neri, durante todo o final de semana, as equipes da Defesa Civil, Zeladoria da Cidade, EMURB e Secretaria de Ação Social, ficaram de plantão no Parque de Exposições Wildy Viana para o caso de retirada, transporte e acolhimento de famílias que eventualmente tenham suas casas atingidas pela cheia do Rio Acre, que no sábado à tarde alcançou 14.43 metros.

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) contou com 8 militares e civis. Zeladoria e EMURB mantiveram 16 pessoas no plantão, além de 4 equipamentos. A Secretaria de Assistência Social manteve 13 pessoas, entre técnicos e assistentes sociais, no Parque.

A Defesa Civil passou a funcionar no Parque de Exposições, onde permanecerá até o fim do inverno Amazônico. Nesta segunda-feira, 21, na medição das 9 horas da manhã, o Rio Acre já estava com 13.63 metros, mas segundo o coordenador da COMDEC, Cel. George Santos, “a determinação da prefeita Socorro Neri é que toda a estrutura já montada com 94 boxes, lavanderia, cozinha e unidade de saúde, permaneça da forma que está, para o caso de necessidade. E nós do CONDEC, permaneceremos aqui até abril, quando acaba o período chuvoso e o risco de enchentes. A decisão da prefeita leva em conta a agilidade na resposta da estrutura da Prefeitura”, cita o militar.

Na sexta-feira e no sábado, a Prefeitura retirou 5 famílias dos bairros Ayrton Senna e Baixada da Habitasa, que foram levadas para a casa de parentes, e quando quiserem, serão transportadas de volta para as residências.

A secretária adjunta de Assistência Social, Dora Araújo, cita que nenhuma das famílias precisou de benefícios eventuais, como ocorreu na enxurrada dos igarapés no último dia 13, quando a secretaria levou água mineral para várias famílias. “Estamos a postos para agir em qualquer dia e hora”, cita.

A COMDEC segue monitorando o Rio Acre desde Assis Brasil, bem como como o Riozinho do Rôla e demais mananciais da região.