Gonzaga: “não abro mão nem para um trem carregado”

A afirmação acima foi feita ontem à coluna pelo deputado Luiz Gonzaga (PSDB), negando boatos que poderia a vir desistir de disputar a primeira secretaria da mesa diretora da Assembléia Legislativa. Gonzaga rebate o argumento dos que acham que não pode ocupar o espaço por o PSDB, seu partido, ter sido beneficiado com secretarias no Estado, com outro argumento do mesmo peso: “O PROGRESSISTAS não ficou com a secretaria de Saúde de porteira fechada e boa parte da Educação, e não vai ficar com a presidência da ALEAC?”. Foi a pergunta que deixou no ar. Luiz Gonzaga ainda enfatizou que, a eleição é um ato interno do Poder Legislativo e diz respeito apenas aos deputados e não ao Executivo. Promete não entrar em polêmica com outros candidatos que postulam o mesmo cargo, mas assegurou que levará o seu nome para a apreciação do plenário. E quem quiser lhe derrotar terá que ser pelo voto. A eleição para a nova mesa diretora da ALEAC vai acontecer no dia 2 de fevereiro.

PRATICAMENTE CERTO

Quanto á presidência da Assembléia Legislativa, isso está praticamente certo de que o escolhido será o deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), que até aqui é o candidato único. O deputado Gérlen Diniz (PROGRESSISTAS) negociou com o governo e retirou seu nome.

SURFANDO NA GESTÃO

A prefeita Socorro Neri convocou 15 novos médicos aprovados no último concurso. Isso só foi possível, graças à drástica redução de despesas na PMRB. Bom gestor se conhece na crise.

NADA A VER COM A NOVA DIREÇÃO

A condenação da Prontoclínica a pagar uma indenização a um paciente remonta à administração anterior, a atual, bem conduzida pelo médico Carlos Beirute, não tem nada a ver com este desfecho jurídico. A Prontoclínica, inclusive, deu uma boa modernizada.

FORA DA BASE

A mais votada deputada do Acre, Meire Serafim ((MDB), vai desfalcar a base do governo. Por tudo o que aconteceu com o marido e prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), não aceitará ser guiada pelo futuro líder do governo, deputado Gérlen Diniz (PROGRESSISTAS).

COMENTÁRIOS POSITIVOS

Por força da profissão converso muito com os políticos de ideologias diferentes e, quando a prefeita Socorro Neri entra na roda dos comentários por uma razão ou outra, as alusões ao seu nome são os mais respeitáveis possíveis, principalmente, na firmeza e legalidade dos atos.

MUITO ELOGIADA

A forma serena como conduziu a transição, com pouca turbulência, a maneira como aos poucos foi trocando peças-chaves da gestão passada e moldando ao seu perfil, são pontos também sempre elogiados. Terá agora todo o verão para deslanchar na urbanização.

PERGUNTA RECEBIDA

“Luis Carlos, vocês sabia que o empresário George Pinheiro emplacou dois familiares em cargos de confiança do governo, um deles no ITERACRE, você acha isso correto”?. Para ser sincero? Eu acho graça. Não é problema meu. A pergunta deveria ser feita a quem nomeou.

TAMBÉM NÃO SEI

E acerca da complementação da pergunta, sobre qual é o mérito político das indicações e nomeações, também não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Só registro.

BARCO Á DERIVA

No tocante à gestão nada pode ainda ser cobrado com vigor ao governador Gladson Cameli, menos de um mês no comando do Estado. Mas na parte política este governo é um barco à deriva. Até hoje não foi nomeado um articulador político, uma das funções mais importantes para quem governa. O que mais ouço são reclamações de deputados se queixando do vácuo.

NÃO CONHEÇO NADA MAIS RELEVANTE

Existem setores relevantes num governo, mas não existe um setor mais relevante no Executivo do que ter um assessor político que seja respeitado por todas as correntes políticas e não tenha interesses partidários. As cabeças iluminadas deste governo não sabem disso?

PODE DEBITAR NA CONTA

Esta briga que explodiu em Senador Guiomard entre os grupos do PSDB e PROGRESSISTAS é uma prova patente que a nau do governo está à deriva no campo político. E que deriva!

IMPRENSA É PARA NOTICIAR

E não venha cobrar da imprensa a divulgação de cada briga política que acontece entre os aliados do governador. Foi o próprio que declarou que no seu governo queria a imprensa livre. Se bem que, da minha parte, nem era preciso a recomendação, ninguém tutela a coluna.

COMENDO E CHORANDO COMO JACARÉ-AÇU

O que mais ouço de aliados de queixas é que o PROGRESSISTAS está dominando as indicações no governo e que, é igual ao Jacaré-Açu, comendo e lagrimando. O PSDB reclama. Quem for mais macho entre PSDB e PROGRESSITAS dê um chute na canela do outro, é a única sugestão que eu posso dar nesta briga por cargos entre os dois partidos da aliança governista.

QUEM FOI O GENIO?

Em plena era ambiental, quem foi o gênio que acabou com a estrutura do IMC, o ponto de contato do governo com organismos internacionais, para a liberação de verbas ligadas ao meio-ambiente? Deve ter saído da cabeça de alguém que vive na idade da pedra lascada.

NEM UMA LINHA

Ouvi ontem de um dirigente influente do MDB de que o partido não vai mover uma palha na defesa do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, na briga com o governo Gladson. “Quem fez o seu angu sozinho, que coma sozinho”, complementou no fim da conversa.

NÃO MEXE UMA PALHA

Que o prefeito Mazinho Serafim (MDB) ia ficar seguro no pincel, que o MDB não moveria uma palha para lhe defender, isso já tinha certeza. O presidente e deputado federal Flaviano Melo (MDB), nunca entrou e não será agora que vai entrar em bola dividida. Fica sempre na sombra.

MUITA CAUTELA

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, coloque nas direções dos hospitais nos municípios médicos ou gestores com especialização na área de administração hospitalar, para não ter problema futuros. A Saúde não pode se misturar com a política. É o caminho profissional. Até aqui tem ido bem.

MUITA MAIS FACILIDADE

O deputado federal Alan Rick (DE) foi um dos mais desenvoltos nos ministérios quando não tinha tanto conhecimento, estava no primeiro mandato, neste segundo mandato, por ser amigo próximo do presidente Jair Bolsonaro, deverá ter as portas dos ministérios abertas.

BOM PARA O ACRE

Quanto mais recursos o deputado federal Alan Rick (DEM) trouxer para o Acre o benefício não será pessoal, mas coletivo, porque os valores serão aplicados no desenvolvimento regional.

PARCERIAS DA SOJA

Empresários já começam a fazer parcerias para o plantio de soja, até então tabu nos governos do PT. Estamos começando a sair da era do óleo de copaíba para a era do agronegócio.

TODO MUNDO SABIA

Não me comove o queixume de secretários de que receberam os seus órgãos sucateados, porque pelo que foi o final melancólico do governo do Tião Viana não era de se esperar outro panorama. É tocar o barco em frente, ficar chorando o leite derramado não resolve nada.

BEM MAIS CÔMICO

Foi cômico o ato de entrega de 60 bules de café para dar suporte à Educação, acontecido neste governo. Mas a entrega de apitos de forma solene no governo passado, com coletiva e tudo, para auxiliar no combate à violência, é sem dúvida a patuscada campeã, de longe, imbatível.

SHOW DE INGENUIDADE

A equipe de governo atual deu um show de ingenuidade ao pensar que a equipe de transição do governo que saiu iria passar os dados reais sobre a situação em que estava deixando o Estado. Passaram o trivial. Agora, no poder, é que realmente se começa a descobrir o buraco.

NÃO TEM DO QUE RECLAMAR

O que chama a atenção é que até hoje a equipe do governo Gladson Cameli não levou à mídia como foi que realmente recebeu as finanças estaduais. Não tem então do que reclamar ao ver nas redes sociais ex-integrantes do governo passado, se vangloriando que deixaram no azul.

BOA SACUDIDA

O diretor da Rádio Aldeia, Jairo Carioca, já deu uma boa sacudida na programação da emissora, com um enfoque mais informativo. O rádio é um dos veículos mais poderosos da comunicação.

FALANDO DE ESCOLHAS

O jornalista Gilbertinho é o novo assessor de comunicação da prefeitura de Senador Guiomard. É um profissional gabaritado, com experiência na área, enfim, bom para quem o nomeou.

DÁ PARA EXPLICAR, ROCHA?

O grupo do Major PM Rocha, quando estava na oposição, sempre alardeou que as coisas não funcionavam na Polícia Militar porque tinha um comando frouxo. Pois bem, foi assumir o Coronel Mário César, que nem conheço, tomar medidas duras para ter mais policiais nas ruas, que o mesmo grupo do Rocha vem lhe confrontar? Esqueceram que ganharam a eleição e que o Rocha agora é o vice-governador do Estado? Dá para entender? Não são mais baladeiras.

CIDADE DAS CONFUSÕES

Senador Guiomard é a cidade das confusões políticas. Acabou de sair do noticiário da prisão de um prefeito e entrou em outra envolvendo grupos do PSDB e PROGRESSISTAS e colocando no meio o ex-prefeito James Gomes e o vice-governador Major Rocha. Aproveito para fazer uma correção do que saiu na minha coluna no jornal OPINIÃO. Este BLOG foi feito posteriormente. O rapaz que saiu como suposto autor de uma gravação (do qual não citei o nome e nem cito agora) se diz vítima de uma armação do PSDB. Já teve até BO. E acusa dirigentes do PSDB de armação. O melhor que o Rocha é o Gomes fariam seria se pronunciarem sobre o caso.

É O QUE TEM QUE FAZER

O governador Gladson Cameli pegou a mochila e correu para Brasília para articular a vinda de recursos federais. É o que a coluna colocou em edição anterior, ficando aqui, trancando no gabinete vai só administrar o tradicional feijão com arroz e brigas internas. Os recursos do FPE são quase todos pulverizados em pagar dívidas e bancar os custos deficitários do Acreprevidência, que engole mensalmente mais de 40 milhões de reais, valor que sobe

rapidamente. Se quiser tirar o Estado do atoleiro econômico que recebeu tem que buscar outras fontes de recursos que não sejam os triviais FPE e emendas parlamentares. E aplicar bem. Porque o governo passado captou uma fortuna de empréstimos e a sua aplicação não trouxe o desenvolvimento que o Acre esperava. Tem que atrair investidores para o agronegócio, dar incentivos fiscais, o Acre não pode ficar neste eterno ciclo de um pedinte da União, tem que se mostrar pujante. É isso que se espera. Não temos indústrias, não temos nada, esta situação não pode permanecer. O que tivemos nos últimos vintes anos foi muita lorota. E a divulgação de um reino da fantasia, tudo virtual, o Acre real é o da miséria.