Feriado do Dia do Evangélico é transferido para a sexta-feira (25) no Acre

O comércio acreano deve retirar a guia de funcionamento na sede da instituição, localizada na Avenida Getúlio Vargas 2.473, 4º andar – Bosque, para abrir as portas na sexta-feira, 25. Na ocasião, será feriado em alusão ao Dia do Evangélico, celebrado nesta quarta-feira, 23, e a intenção é seguir o calendário do Judiciário e do Estado.

A aprovação segue as convenções coletivas de trabalho celebradas entre a Fecomércio/AC e o Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado do Acre (Sincoacre). Porém, para funcionamento a empresa deve solicitar a instituição autorização para trabalhar durante cada feriado. Além disso, toda hora extra em feriados é remunerada com adicional de 100%.