Em Santa Rosa, PM e Exército detém dupla com droga em embarcação

O funcionário público José Mesquita, ficou revoltado ao procurar a Defensoria Pública do Acre (DPE) em Cruzeiro do Sul, na segunda-feira, dia 21. Ele saiu do local sem atendimentos, mesmo tendo viajado de Marechal Thaumaturgo até a Capital do Juruá. O homem busca a guarda do filho menor na Justiça.

“Segundo a moça são [distribuídas] 5 fichas apenas, e são prioritariamente para pessoas que já estão intimadas para comparecer aqui e isso é muito complicado porque não tem defensor, não tem procurador, não tem nada”, disse.

Mesquita disse ainda que muitas pessoas que estavam com ele na fila já estavam há diversos dias tentando uma vaga. “Mulheres grávidas e mais velhas esperando na fila desde a madrugada e ninguém faz nada, um absurdo”, afirmou.

Nenhum funcionário quis gravar entrevista com a reportagem da TV Juruá, que esteve no local. A equipe de reportagem também tentou contato com a DPE em Rio Branco, não não obteve retorno por parte da instituição.