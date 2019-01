Após visita a Onyx, Gladson diz que recuperação da economia é a salvação para estados

O governador do Acre, Gladson Cameli, se reuniu no fim da tarde desta terça-feira (22) com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. No encontro, Gladson falou sobre a necessidade do governo federal auxiliar os estados neste momento de crise financeira nas contas regionais. Até o momento, sete governadores já decretaram estado de calamidade financeira.

O progressista disse estar confiante nas propostas do presidente Jair Bolsonaro de realizar reformas na estrutura do governo que possam proporcionar uma rápida recuperação da economia brasileira. O governador afirma apoiar todas as medidas necessárias apresentadas pelo Palácio do Planalto que contribuam para a retomada do crescimento.

A principal delas, que provoca bastante resistência e crítica, é a reforma da previdência como forma de conter o crescente rombo nas contas federais. Essa será a primeira batalha de Bolsonaro no Congresso Nacional a partir de fevereiro, quando acaba o recesso parlamentar.

“Eu estou muito confiante com a recuperação da economia em 2019. Temos visto a cada dia a Bolsa de Valores bater recordes sucessivos. A recuperação da economia é a nossa salvação, dos estados e dos municípios”, diz Gladson Cameli.

O governador ainda afirma estar confiante nas propostas defendidas por Bolsonaro de garantir mais autonomia aos governos regionais, assegurando maior participação na divisão das receitas feitas pela União. Este é o chamado pacto federativo, já discutido há alguns anos em Brasília, mas que nunca foi tirado do papel.

Gladson Cameli afirma que a linha de sua gestão no Palácio Rio Branco é a mesma do presidente Bolsonaro, “de colocar as pessoas certas nos lugares certos”.

O progressista cumpre sua primeira agenda na capital federal como governador desde segunda (21). Na visita ao ministro Onyx Lorenzoni, ele esteve acompanhado da senadora Mailza Gomes (PP) e da primeira-dama, Ana Paula Cameli.

Os outros ministérios visitados por ele foram o da Infraestrutura, o da Cidadania e o do Desenvolvimento Regional, que, com a reforma ministerial realizada pelo presidente da República, reúne os extintos Cidades e Integração Nacional.