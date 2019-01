Rio Acre sai da cota de alerta, mas volume de água exige atenção

Depois de cinco dias de viagem, o barco Raimundo Ferreira ancorou no porto de Jordão,. Cidade aonde inicia os primeiros atendimentos da ação de saúde solidária em homenagem ao médico Dr. Baba ( Rosaldo Firmino), que teve sua vida ceifada no mês de outubro de 2018, na cidade de Feijó. O barco saiu de Tarauacá-AC, no último dia 13 com chegada prevista para esta sexta-feira, dia 18.

A equipe de saúde é composta por 23 pessoas, sendo que na cidade de Jordão outros se unem à equipe para a execução das atividades na descida do barco e, também no atendimento que será realizado no sábado (19) contando com a presença do médico e deputado estadual Jenilson Leite, que coordena a ação de saúde.

A ação de saúde solidária à população ribeirinha às margens do rio Tarauacá, no percurso entre as duas cidades, foi planejada pelo Dr. Baba e Dr. Jenilson Leite, mas com sua partida para o plano celestial, coube ao deputado e à prefeitura de Jordão, com o apoio de amigos e profissionais da área de saúde dar seguimento ao desejo do amigo de atender as comunidades ribeirinhas.

Na ação de saúde serão oferecidos atendimentos nas áreas de psicologia, odontologia, biomédica (exames), infectologia. Além disso, à equipe realizará cortes de cabelos, distribuição de roupas e torneios esportivos.

Para o deputado Jenilson Leite, a execução da ação de saúde significa cumprir o desejo de um amigo, que quando em vida sempre buscou auxiliar o próximo. “O doutor Baba planejou isso, era sonho, mas não pode executar, contudo, nós decidimos fazer está homenagem”.

Calendário de Atendimento:

Sábado: 19/01/2019

Atendimento no Jordão

Domingo: 20/01/2019

Saída de Jordão

Segunda: 21/01/2019

Atendimento seringal Alagoas

Terça: 22/ 01/2019

Saída de Alagoas

Quarta: 23/01/2019

Atendimento no seringal São Luiz

Quinta: 24/01/2019

Atendimento no seringal União

Sexta: 25/01/2019

Atendimento no seringal Santa Luzia

Sábado: 26/01/2019

A previsão é atender mais de duas mil pessoas.