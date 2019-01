O doce veneno das cobras que também te servem de antídoto

As indiretas ainda reinam nas redes sociais, onde a gente passa cada vez mais tempo. E não nego: gosto de usar indiretas. Talvez por ser, na maioria das vezes, direta demais. Um velho amigo costuma dizer que possuo todas as chaves das caixas de pandora das redondezas. Outro diz que não é que não goste de conversar comigo. É que todas as vezes que eu digo: vamos dar uma volta? Tô precisando conversar, ele fica logo pensando em qual parte da caixa de pandora (dele ou da minha) eu vou abrir daquela vez. Claro que eles exageram. E muito.

Não gosto das indiretas maledicentes, venenosas. E ultimamente tenho ouvido muitas. Não é muito fácil de ouvir. Mas, enquanto posso, vou fazendo ouvido de mercador. Embora não pareça, sou boa de fazer isso. Certas coisas é melhor fazer de conta que não ouviu, porque se resolve ouvir, aí acaba a amizade. E há horas que o melhor é, apesar de tudo, preservar a amizade. E as doces e suaves doses de veneno nem sempre são ruins. O veneno da cobra que te mata é o mesmo que está no antídoto que te salva a vida. E eu, que não sou besta, decidi usar o veneno como antídoto.



Deputado federal Alan Rick (DEM) e a senadora Mailza Gomes (Progressistas),em reunião recente para tratar do futuro do Acre e liberação de recursos para capital e interior.

Casa 81

Um dos locais mais agradáveis de Rio Branco, sem dúvida, é a Casa 81. O cardápio é impecável, ambiente extremamente agradável e para quem gosta de drinks a variedade é incrível.

Destaque

Gosto muito do cardápio de comida Japonesa da Casa 81. É de altíssima qualidade. E se você for viciado em ceviche como eu, vale muito experimentar o ceviche de salmão.

Pastor Daniel Batistela, na foto com a filha Ana Lúcia e os irmãos Samuel, Silvia e Ana Maria nas ruínas de Machu Picchu, já está de volta a Rio Branco após as férias de final de ano.

Promoção

Maioria das lojas de Rio Branco estão com boas promoções neste início de ano. Quem não gastou todo o dinheiro do final de ano tem excelentes oportunidades, principalmente em coisas de casa.

Trabalho

Leio no blog do colega Evandro Cordeiro a informação de que o secretário de infraestrutura Tiago Caetano vai firmar convênio com o Iapen para uso da mão-de-obra de quem cumpre suas sentenças na Francisco d’Oliveira Conde para limpeza dos parques da Capital e rodovias do entorno.

Custos

A proposta é de beneficiar 500 apenados e, assim, garantir uma economia anual aos cofres públicos de algo em torno de R$ 500 mil.

Reintegração

Mas a melhor parte dessa proposta não é a economia de recursos em si e sim o processo de ressocialização dos detentos. Nem todos que ali estão presos são ligados a facções ou crime organizado. Ademais, mais vale trabalhar para a comunidade e assim reduzir a pena que ficar no presídio sem nada fazer. Parabéns ao secretário pela proposta.

Renata Brasileiro aproveita as férias de janeiro para curtir as praias do litoral capixaba. Descanso mais que merecido depois do árduo trabalho eleitoral de 2018