Militante ligado a James Gomes desdenha do PSDB e Rocha em disputa por cargos no governo: “não tem moral de segurar nada”

O militante do Progressistas Moisés Leite da Silva, ligado ao ex-prefeito de Senador Guiomard James Gomes, recentemente nomeado diretor do gabinete civil do governo do Acre, foi envolvido em uma polêmica ao ter áudios de conversas do aplicativo WhatsApp espalhados nas redes sociais. Na conversa, o militante desdenha do PSDB, partido que orbita a base de apoio de Gladson Cameli, e até mesmo do vice-governador, Major Rocha.

Em um áudio, Moisés fala ao presidente da Juventude do PSDB em Senador Guiomard, Carlos Rafael, que “ele perdeu” ao não ter ido para o Progressistas. “Rafael, seu abestado, eu falei para vir para o nossa lado. Tu ficou tentando ajudar a Branca e o Batatão ai e tomou no c*. Se lascou!. Quem manda aqui no Quinari é o James e depois da reunião que fizemos aqui ficou decidido que a Aninha vai ficar com o núcleo. O Rocha é só um peão nosso”, disse o militante, afirmando que se o militante tucano tivesse ido para o lado de James, teria ficado com o Detran no município. “Agora tu vai ficar com o que, a Branca perdeu. O Batatão não tem moral. O Rocha também não tem moral de segurar nada. E agora, como é que tu vai ficar agora”, questiona Moisés.

Segundo apurou ac24horas, a ajuda a que Moisés se refere dada por Rafael a Branca, que foi vice-prefeita na gestão de James Gomes e também candidata a prefeita em 2016, se tratava de apoio político já que nas eleições de 2018, a tucana foi candidata a deputada estadual, porém não se reelegeu, mesmo tendo feito campanha para Gladson e seu grupo político.

O descontentamento de tucanos em Senador Guiomard é tão grande, que um outro áudio disponibilizado nas redes, mostra um militante afirmando que mesmo fazendo campanha, Branca e seu grupo não foi agraciada por cargos do governo no município. “A gente tá meio triste aqui, no grupo do PSDB, nós estamos até pensando em sair do PSDB, porque é uma humilhação muito grande que estão fazendo com o grupo do PSDB no Quinari, principalmente com a Branca, né? Porque ela foi a única pessoa andar aqui na zona rural e cidade pedindo voto para o Gladson e para o Rocha, para toda a equipe que foi vitoriosa, para o Marcio Bittar, para o Petecão, e James [Gomes] tá fazendo de tudo para acabar com o grupo do PSDB. As pessoas ficam mangando da Branca, dizendo que a Branca não tem moral em canto algum. Quem manda são eles aqui. Tanto ele [James] quanto o Mambira, que vai ser o candidato do James em 2020. Isso é muito humilhante, mas boa sorte para o Gladson com essa equipe ai. Já que eles não tão pensando em melhorar a gestão e sim em 2020”, pontuou o militante que não teve seu nome revelado. Ainda no áudio, o homem ligado ao PSDB fala inclusive que está incentivando Branca a deixar o partido.

Procurado para comentar o assunto, o vice-governador Major Rocha disse que irá ter uma conversa franca com o governador para de fato definir se a atual a gestão tem interesse de ter o PSDB como aliado. Rocha também salientou que as vezes que assumiu o Estado jamais foi autorizado a assinar nenhum decreto ou documento e cumpre apenas protocolo.